Super Bowl 2023: Estos son los anuncios y tráilers de películas que podrás ver en la final

El gran evento deportivo del año, la final de la Super Bowl 2023, ya está aquí. Los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles se verán las caras la madrugada del domingo 12 al lunes 13 de febrero (00:30 horas) para llevarse a casa el trofeo Vince Lombardi.

En el State Farm Stadium de la ciudad de Glendale (Arizona), escenario de la final de la Super Bowl 2023, les esperan 75.000 espectadores que verán en directo un espectáculo deportivo y musical (Rihanna regresa a la acción en el descanso del partido) que también seguirán más de 100 millones de personas a través de la televisión, según la revista Variety, tanto en en Estados Unidos como en los más de 200 países en los que se puede ver la señal del encuentro.

Para entender la importancia de la final de la Super Bowl 2023 y la locura que se desata en Estados Unidos, el resto de ligas detienen su competición y el resto de cadenas alteran su programación para que sus buques insignia no coincidan con el encuentro. Como ha ocurrido con HBO Max y el quinto episodio de The Last of Us, que adelanta su estreno al sábado 11 de febrero.

¿Cuánto cuesta un anuncio en la final de la Super Bowl 2023?

Conscientes de estas audiencias millonarias, las marcas echan el resto y se reservan las campañas publicitarias más ingeniosas y más caras para la final de la Super Bowl 2023. De hecho, el precio del los anuncios de 30 segundos han alcanzado este año su valor más alto de la historia de los partidos por el título de la NFL: costarán siete millones de dólares.

Pero los coches, productos de alimentación, refrescos o cervezas no son los únicos productos que pagan millones por aparecer en pantalla durante medio minuto. Las productoras de cine aprovecharán también la final de la Super Bowl 2023 para lanzar los tráilers de las películas que se estrenarán este año y, previsiblemente, ocuparán los primeros puestos las taquillas.

Las marcas que se anunciarán en la Super Bowl 2023

Una de las sorpresas de este año, en cuestión de anunciantes, es el cambio de patrocinio del espectáculo de medio tiempo de la final de la Super Bowl 2023. Después de una década ininterrumpida, Pepsi dejará de poner nombre a este espacio. Después de la firma de un contrato de varios años con la NFL, Apple Music se encargará de presentar el show que, este año, correrá a cargo de Rihanna.

La semana pasada Anheuser-Busch, empresa propietaria de marcas de cerveza como Budweiser, Stella Artois, Beck’s, Bud Light o Skol, informó que serán la compañía con la mayor inversión en tiempo publicitario en la final de la Super Bowl 2023: tres minutos. Son 32 las compañías que han contratado algún espacio publicitario para el partido que decide el campéon de la NFL, según la consultora Brand Innovators.

Entre las empresas que ya tienen listas sus campañas destacan Popcorners, con una anuncio de un minuto inspirado en la serie Breaking Bad. Rakuten, Downy, Tubi y Avocados from Mexico también contarán con su anuncio.

En lo que respecta al cine, las películas y series de Marvel tienen una importante presencia en los anuncios de la final de la Super Bowl 2023 con los tráilers de Ant-Man y la Avispa: Quantumania, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y un primer vistazo The Marvels, la secuela de Capitana Marvel.

El otro protagonista cinematográfico del mundo del cómic, DC, podría presentar los tráilers The Flash y Aquaman 2, que iniciarán el universo imaginado y anunciado por James Gunn.

Más allá de las viñetas, en la final de la Super Bowl 2023 se verán también los tráilers de Fast and Furious, Scream 6, La Sirenita, Transformers: El despertar de las bestias, John Wick 4 u Oso Vicioso.

Los anuncios de la final de la Super Bowl 2023

Melissa McCarthy + Booking.com

Booking.com ha elegido a Melissa McCarthy para su anuncio de la final de la Super Bowl 2023. El anuncio completo se publicó en Youtube el 9 de febrero.

Kaley Cuoco + Priceline

La actriz Kaley Cuoco, protagonista de The Big Bang Theory y embajadora de la marca Priceline, anima a sus compañeros de oficina a disfrutar de unas vacaciones de ensueño.

Jennifer Coolidge + Elf Cosmetic

La actriz Jennifer Coolidge, muy popular ahora por la serie The White Lotus, protagoniza el primer anuncio de la Super Bowl de la marca de cosméticos elf Cosmetic, titulada Baby Dolphin Skin, que se aprovecha una respuesta de la actriz en una alfombra roja en la que decía, con tono de humor, que soñaba con interpretar a un delfín.

Google

El anuncio "Fixed on Pixel" de Google promociona las herramientas de la tecnológica para editar fotografías. Está protagonizado por Amy Schumer, Giannis Antetokounmpo y Doja Cat. El anuncio completo se publicó el 8 de febrero.

Avocados from Mexico

Avocados from Mexico vuelve a la final de la Super Bowl con un anuncio de televisión de 30 segundos. El de este año, que se lanzó el 8 de febrero en Yotube, está protagonizado por Anna Faris.

Pepsi + Ben Stiller + Steve Martin

Ben Stiller y Steve Martin protagonizan un anuncio que se publicó online el 8 de febrero y que promociona la versión sin azúcar del refresco sabor cola.

General Motors + Netflix

El fabricante de coches General Motors y la plataforma de streaming Netflix se han asociado en un anuncio de un minuto protagonizado por Will Ferrell y los vehículos eléctricos.

Uber + P Diddy

Uber regresa a la Super Bowl por tercer año consecutivo con un anuncio centrado en Uber One, la membresía premium de la compañía y protagonizado por Sean Combs, también conocido como P Diddy.

Popcorners + Breaking Bad

La marca de snacks Popcorners recrea la serie Breaking Bad para anunciar un nuevo lanzamiento. El anuncio está protagonizado por Walter White (Bryan Cranston), Jesse Pinkman (Aaron Paul) y Tuco Salamanca (Raymond Cruz).

Hellmann's + Jon Hamm y Brie Larson

La marca de mayonesa Hellmann's ha dado a conocer su anuncio de la final de la Super Bowl protagonizado por Jon Hamm y Brie Larson.

Rakuten + Alicia Silverstone

La plataforma Rakuten ha contratado a Alicia Silverstone para interpretar su papel más icónico, el de la protagonista de Clueless. El anuncio se lanzó online el 6 de febero.

Doritos + Jack Harlow y Missy Elliott

Doritos promocionará sus nuevos snacks con la participación de Jack Harlow y Missy Elliott en un triángulo amoroso del que solo se han conocido unos teaser.

Squarespace + Adam Driver

Adam Driver protagoniza el anuncio de la final de la Super Bowl 2023 de Squarespace.

Budweiser

Budweiser vuelve al juego de la mano del artista y productor de hip-hop nominado a los Grammy, Metro Boomin. Hasta ahora solo se han visto una serie de teasers del anuncio.

M&Ms

M&Ms ha comprado un espacio de 30 segundos protagonizado por la actriz Maya Rudolph.

Heineken + Marvel

Heineken y Marvel se han unido para realizar una promoción conjunta de la película Ant-Man and The Wasp: Quantumania y la cerveza sin alcohol Heineken 0.0. El anuncio está protagonizado por Paul Rudd.