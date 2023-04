Los 6 errores más frecuentes que cometes con la medicación

Los fallos a la hora de tomar un tratamiento farmacológico no son algo fuera de lo común. Errar es humano. Entre los millones de personas que consumen medicamentos a diario en España, muchas de ellas cometen errores a la hora de ingerir las pastillas. Aunque en la mayoría de los casos no sufrieron complicaciones, conviene tener en cuenta que en algunos casos las complicaciones pueden aparecer.

¿Son conscientes los españoles de lo que supone llevar mal un tratamiento? ¿Son muy frecuentes estas circunstancias? ¿Se equivocan más los pacientes o los médicos de familia o farmacéuticos? La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado una encuesta a 1.231 personas de toda España de entre 25 y 79 años para responder a estas y otras cuestiones.

Las autoridades públicas llevan años recabando información sobre este tipo de fallos, investigando las causas y tratando de buscar soluciones para que, mediante la comunicación, los pacientes puedan entender claramente la manera en que deben aplicar sus tratamientos. Los autores de la encuesta han definido "error de medicación" de la siguiente manera: "Aquellos incidentes evitables que pueden causar un daño al paciente o provocar un uso inadecuado de los medicamentos".

Según la OCU, el 25% de los españoles ha experimentado en alguna ocasión algún error en los medicamentos que ingiere. En la mayoría de los casos, es la propia persona la que se confunde, y la encuesta dilucida que solamente en el 13,5% de los casos la responsabilidad recae en el medicamento dispensado en la farmacia, mientras que apenas el 9% se corresponde con una información errónea en las pautas para seguir el tratamiento.

Los 6 errores más comunes

Entre los errores más más comunes cometidos por los propios pacientes destacan el incumplimiento de la duración del tratamiento utilizado. A continuación los seis errores más comunes:

Incumplir la duración : es el principal error que cometen la mayoría de las personas. el 37% manifestaron a la encuesta de la OCU que cortaron antes de tiempo la aplicación del tratamiento que les mandaron.

: es el principal error que cometen la mayoría de las personas. el 37% manifestaron a la encuesta de la OCU que cortaron antes de tiempo la aplicación del tratamiento que les mandaron. Bebí alcohol : este resulta el segundo de los incumplimientos más frecuentes, un 26% lo admiten, y no solo se circunscribe a las bebidas etílicas. La ingesta de alimentos o bebidas contraindicadas para el tratamiento concreto no es recomendable en algunos casos, ya que puede hacer que los medicamentos pierdan efectividad o se desencadenen efectos secundarios.

: este resulta el segundo de los incumplimientos más frecuentes, un 26% lo admiten, y no solo se circunscribe a las bebidas etílicas. La ingesta de alimentos o bebidas contraindicadas para el tratamiento concreto no es recomendable en algunos casos, ya que puede hacer que los medicamentos pierdan efectividad o se desencadenen efectos secundarios. No cumplí con el horario : algunos medicamentos, como los antibióticos, tienen una pauta temporal muy marcada. Algunos de ellos deben ser ingeridos cada ocho horas, por ejemplo. El 23% de los encuestados admite que incumplieron con esta pauta.

: algunos medicamentos, como los antibióticos, tienen una pauta temporal muy marcada. Algunos de ellos deben ser ingeridos cada ocho horas, por ejemplo. El 23% de los encuestados admite que incumplieron con esta pauta. Medicamentos caducados : hasta un 19% de los que respondieron a las preguntas de la OCU manifestaron que habían ingerido medicamentos en mal estado o directamente caducados. Sobra decir que esto es un error que puede desencadenar efectos adversos o que el remedio no haga efecto. Los medicamentos caducados que se tengan en casa deben ser llevados a una farmacia para proceder a su retirada.

: hasta un 19% de los que respondieron a las preguntas de la OCU manifestaron que habían ingerido medicamentos en mal estado o directamente caducados. Sobra decir que esto es un error que puede desencadenar efectos adversos o que el remedio no haga efecto. Los medicamentos caducados que se tengan en casa deben ser llevados a una farmacia para proceder a su retirada. Me salté el ayuno: el consumo de ciertos fármacos también conlleva, además de un horario pautado, indicaciones sobre los momentos exactos en que deben consumirse para que hagan efecto al 100%. Algunos deben tomarse en ayunas y otros, por el contrario, después de ingerir alimentos. El 19% de los encuestados admitió haberse saltado esta pauta en algún momento.

Consecuencias de los errores

Conviene no alarmarse. En la mayoría de los casos, los pacientes que cometieron algunos de estos errores no experimentaron grandes complicaciones. El 54% manifestó que "no ocurrió nada" de lo que fueran conscientes, mientras que el 26% experimentó síntomas leves.

Sin embargo, equivocarse con las pastillas no es baladí, y el 7% admitió que perdió el control sobre su enfermedad, el 4% sufrió un shock anafiláctico, el 4% tuvo que ser hospitalizado y hasta el 3% terminó perdiendo el conocimiento o se desmayó.

Si se identifica un error en la pauta, lo más conveniente es ponerse en contacto con el médico o la farmacia para ver de qué manera se puede solucionar el entuerto con el fin de evitar males mayores. También conviene tener a mano siempre el prospecto de los tratamientos para poder consultar todas las indicaciones a fin de evitar cometer este tipo de fallos.