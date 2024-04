El hombre más anciano del mundo revela su secreto para vivir tanto: suerte, moderación y este plato

Desde el pasado 31 de marzo, John Alfred Tinniswood, de 111 años, es el poseedor del récord Guinness de hombre más viejo del mundo. Lo logró tras la muerte del venezolano Juan Vicente Pérez el pasado mes de marzo a los 114 años y de la de Gisaburo Sonobe, de Japón, quien era el siguiente más longevo pero falleció el 31 de marzo a los 112 años.

El pasado jueves 4 de abril, Tnniswood recibió el título en su residencia de Southport en Inglaterra y, al recibirlo declaró a Associated Press, que el truco para su larga vida eran "la suerte, la moderación y el pescado con patatas fritas [fish and chips] todos los viernes".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Tinniswood nació en Liverpool el 26 de agosto de 1912, y a lo largo de su vida ha vivido dos guerras mundiales, de hecho, sirvió en el Ejército británico en la Segunda Guerra Mundial.

Según detalló a la mencionada agencia, considera la "moderación" clave para una vida saludable. No fuma, rara vez bebe y no sigue ninguna dieta específica, lo único que sigue a raja tabla es comer fish and chips una vez en semana, cada viernes.

"Si bebes demasiado, comes demasiado o caminas demasiado, si haces demasiado de cualquier cosa, lo pasarás mal", declaró el veterano, que también aseguró que vivir mucho es "pura suerte". "O se vive mucho o se vive poco, y no se puede hacer mucho al respecto", indicó.

La mujer que ostenta el título de más anciana del mundo es española, María Branyas Morera, de 117 años, que vive en la residencia Santa María del Tura de Olot (Girona) desde hace 23 años.