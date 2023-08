Estos son los efectos de beber más de un zumo de naranja al día 

Es una de las bebidas naturales preferidas por todo el mundo: para desayunar, merendar o incluso de acompañante en las comidas, el zumo de naranja se ha convertido con el paso de los años en un pilar fundamental en la dieta de millones de personas.

Pero no todo lo que le rodea es positivo, ya que la mayoría de gente desconoce los efectos que puede llegar a tener tomar más de un vaso de zumo al día, qué tipo de naranjas son las mejores para consumir o cómo afecta separar el zumo de la pulpa.

Aunque está demostrado que comer fruta es fundamental para lograr una dieta saludable y completa, como todo en la vida, un consumo excesivo puede ser perjudicial para el organismo ya que el zumo de naranja no es una fruta, sino una parte de la fruta, algo que podría no tener importancia si no fuera porque al separar la pulpa del líquido, los azúcares que se encontraban unidos, se liberan.

Esto quiere decir que se convierten inmediatamente en azúcares añadidos, de los que no se debe abusar para evitar padecer enfermedades en el futuro como diabetes, obesidad o problemas de corazón.

Por este motivo, la OMS establece el límite diario en 25 gramos de zumo al día, por lo que un vaso de zumo puede alcanzar ese límite. En palabras de la nutricionista Rocío Maraver en una entrevista para El Confidencial "si consumimos la naranja entera -en lugar del zumo- la fibra hará que absorbamos el azúcar de manera más lenta". Además, señalan que, al consumir el zumo con algo de pulpa, lograremos nutrir al cuerpo de vitamina C, tan necesaria para el organismo.

Por lo tanto y a modo de conclusión, es mucho mejor comerse la naranja a gajos que exprimida, aunque la tendencia actual indica que cada vez más gente se decanta por el zumo antes que por la fruta.