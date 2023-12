Estos son los síntomas de una patata enferma no apta para el consumo

Hay imprescindibles que en una casa no pueden faltar. Pero hay que tener cuidado con el tiempo que pasamos sin consumirlos. Es el caso de las patatas, uno de esos alimentos socorridos que no suele faltar en ninguna casa. Ahora bien, hay que tener cuidado con este tubérculo, no vaya a ser que lo estemos consumiendo en mal estado y no lo sepamos.

¿Y cómo se puede detectar una patata en mal estado? De una manera muy sencilla. Aquellas que tienen o bien zonas verdes o algún brote, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda ni siquiera cogerlas en las tiendas. Ello se debe a que en estos se acumula más solanina, según el ya citado organismo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

La solanina es un tipo de glucoalcaloide tóxico. Y los que se encuentran en las patatas se suelen relaciona con síntomas como la diarrea, las náuseas y los vómitos. Y se puede reducir el contenido de esta sustancia en las patatas quitándoles la piel y, en caso de que tengan manchas verdes o algún brote, la OCU recomienda quitar el centímetro cuadrado alrededor de ese brote.

Otros tips

La OCU también recomienda solamente adquirir en tiendas las patatas que se vayan a consumir en las semanas más próximas. Y, una vez ya estén en casa, el consejo es el de tenerlas almacenadas en un lugar fresco, seco, sin luz y que esté bien aireado.

Otros métodos que sirven para eliminar las sustancias tóxicas de la patata pasan por cocinarlas. Cuando se hierven los tubérculos la concentración en tóxicos se reduce entre un 5 y un 65%, según la OCU. Y cuando se fríen, entre un 20 y un 90%.