Jordi Roca da la mejor de las noticias

Jordi Roca, el hermano pequeño del clan, el prestigioso repostero del restaurante 3 estrellas Michelin El Celler de Can Roca, de Casa Cacao y de la heladería gourmet Rocambolesc, ha anunciado una de las mejores noticias que podía dar.

"Bueno, no sabéis la alegría que tengo de poder hacer este vídeo con esta voz, que se me ha quedado voz de locutor de radio de las dos de la mañana. Como sabéis muchos, hace siete años, ocho, que me quedé totalmente disfónico y perdí la voz por completo, y en todo este tiempo he tenido picos de voz que han ido yendo y viniendo, pero cada vez estoy un poco mejor. Voy mejorando la fonación y he reaprendido a hablar sin esfuerzo que, aunque parezca mentira, cuando te pasa algo como lo que me pasó a mí, cuesta muchísimo, cuesta mucho volver a retomar el hilo del a voz e incluso puede ser que semana que viene ya no tenga la misma voz", explicaba el propio cocinero con un vídeo en Instagram.

Además, ha querido agradecer a todo el mundo que le ha ayudado y apoyado estos años y le ha hecho la vida más fácil: su familia, el equipo de trabajo de El Celler, especialistas, amigos...

"Amo a mi hermano, a mi familia, a mi pequeña... No sé qué más puedo pedir. Hoy soy el tío más afortunado del mundo. Valorad la voz, valorad lo que tenéis. Y os mando un abrazo", termina emocionado su discurso.

Las reacciones a tan buena noticia no se han hecho esperar. Muchos compañeros de profesión y rostros conocidos como Pau Gasol, Santiago Segura o Andreu Buenafuente han mostrado su alegría por volver a escucharle.

Precisamente, fue en una entrevista con este último donde Jordi Roca se sinceró sobre la rara enfermedad que padece y que le dejó mudo.

"Es un tipo de enfermedad y condición que se llama distonía. Son una serie de espasmos que pueden ocurrir en un mano, en un pie, en la cara, en la boca", explicaba. A él esos espasmos le dieron en el cuello, y eso le provocaba dolores musculares y la pérdida de la voz. "Las cuerdas vocales se me abren, el sonido se escapa y no puedo controlar la fonación", detallaba.

Finalmente, un intenso programa de rehabilitación ha logrado que el cocinero haya recuperado el habla.