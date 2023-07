Las uñas alertan de estos posibles problemas de salud

Las uñas pueden darnos pistas de cómo estamos de salud y no muchos prestan atención a las medias lunas en las uñas de los dedos de las manos. Es cierto que no es una ciencia exacta, pero las lúnulas, como también se les conoce, son indicadores de posibles problemas de salud y cada dedo puede dar la voz de alerta para acudir a un especialista para que se avalorado. De todas formas, si ves que las uñas cambian de color o muestran un aspecto diferente al normal es una señal inequívoca para acudir al médico de cabecera y realizar un diagnostico preciso.

Lúnula en el dedo pulgar

La media luna de la uña de este dedo es más grande que las demás y suele alertar de problemas en el bazo y pulmones. Aunque es la más grande, nunca debe superar el 25% de la superficie total de la uña. Y los estudios aseguran que tenerla más pequeña se puede deber al tabaco. Y si supera un cuarto del total de la uña puede ser una alerta de presión arterial alta.

Lúnula del dedo índice

Esta media luna puede desparecer o resultar muy pequeña cuando se tienen problemas de intestino, en las vías respiratorias superiores o problemas de páncreas.

Lúnula del dedo corazón

Este dedo se encarga de dar el aviso de problemas cardiovasculares y su la media luna no aparecer en este dedo podría deberse a problemas de vasos sanguíneos.

Las lúnulas Getty Images/iStockphoto

Lúnula en el dedo anular

Una media luna de tamaño más grande de lo normal puede avisarnos de un problema linfático o reproductivo. Y en caso de ser poco visible, el problema tenga que ver con el metabolismo.

Lúnula en el meñique

Este es el único dedo en el que apenas se ve la media luna y los estudios relacionan esta lúnula con el intestino delgado, corazón y riñones. Y si es ‘invisible’ puede ser una advertencia por la presión sanguínea.

No hay motivo de alarma si no ves las lúnulas

Tampoco hay que alarmarse si no ves las lúnulas, ya que eso no significa que no estén porque en ocasiones son invisibles. Si has dejado de verlas de repente también puede ser por falta de vitamina B12, de hierro o problemas de tiroides.