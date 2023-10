Letizia recita unos versos del rapero El Chojin para visibilizar la salud mental

La reina Letizia lleva años implicada en la concienciación de la salud mental y este martes ha vuelto a reclamar más inversión en un acto institucional por el Día Mundial de la Salud Mental con el ministro de Sanidad en funciones, José Miñones, y el presidente de la Confederación Salud Mental, Nel González Zapico.

"La inversión en salud mental es la garantía de un futuro más próspero, justo y equitativo para todas las personas, porque todos tenemos limitaciones, desconfianzas, inseguridades. Todos necesitamos herramientas para afrontar la vida”, ha defendido la reina.

Letizia ha sorprendido a todos los presentes comenzando su intervención citando unos versos del rapero madrileño El Chojín, que también estaba presente en el acto. “Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que se me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentando. Y lo estoy intentando. Perdón si no alcanzo, pero ¿Por qué han pensado que lo haría bien todo el rato?", ha recitado la reina.

“No se me ocurriría intentar rapear, por respeto, claro, a los artistas del este género. Pero si algún medio de comunicación titula ‘la reina rapea por la salud mental’ bien estará que de nuevo tratemos de llevar la atención a algo tan importante”, ha asegurado Letizia.

Además, la reina ha recordado que sin salud mental “no hay esperanza y se apaga cualquier intención de que la vida sea plena”. En mayo de este año, Letizia pronunció un discurso en el que insistió que "no hay salud sin salud mental" y en el que recordó que el número de psicólogos y psiquiatras en España es insuficiente.

"Estamos hablando de una proyección de vida, de condiciones de trabajo dignas, de oportunidades laborales, de educación e integración, de evitar estigmas, de información rigurosa en los medios de comunicación, de leyes de dependencia y de protección a los cuidadores", declaró entonces la reina, defendiendo que la salud mental no es solo una condición sanitaria.