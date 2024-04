Sanidad asegura que el Plan Integral del Tabaquismo saldrá adelante aunque el PP no lo apoye

Después de ofrecer 15 días de plazo a las comunidades para presentar propuestas para mejorar el Plan Integral del Tabaquismo, Sanidad las dio ayer un ultimátum. Las CCAA tienen hasta hoy a las 13:00 horas para decidir si se adhieren o no al proyecto, que no tiene como objetivo especificar los nuevos espacios sin humo.

El objetivo del Gobierno es reducir el número de fumadores en nuestro país, una cifra que preocupa enormemente a Mónica García, al mismo tiempo que lograr que los no fumadores "puedan desempeñar su día a día sin verse expuestos". Para conseguirlo, se ha rescatado la mayor parte del plan que se creó hace dos años y nunca llegó a aprobarse.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Sin embargo, estas "prisas" por aprobar el plan antitabaco no han gustado a las comunidades gobernadas por el PP. La Comunidad de Madrid ya explicó ayer que no está muy a favor de la fórmula propuesta por Sanidad y critica que se pida a las comunidades decidir si se unen al plan o no "especificando sus líneas rojas". La directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, defiende que la mejor opción es ir avanzando "año a año" en acciones concretas con inversión específica.

Lo mismo sucede con Andalucía, que lamenta la "premura" de Sanidad por aprobar el plan. Además, no les ha gustado tampoco que se haya propuesto votarlo este miércoles habiendo tenido acceso al documento "con menos de 24 horas de antelación". Así que el departamento dirigido por Catalina García cree que todo atiende al "interés político de que salga aprobado el próximo viernes" en el Comité Interterritorial.

Y Aragón ya confirmó a última hora del miércoles que no se adherirá al plan por "la falta de concreción", tanto en el contenido como en el tema presupuestario. Consideran que es "flojo" por no tener calendario de ejecución y que falta consenso "por las formas y las prisas".

"Va a seguir adelante aunque el PP no apoye"

Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, ha acudido a la red social X para explicar qué va a suceder con el Plan Integral del Tabaquismo. "Os cuento un poco el listado de excusas para no apoyar el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (que va a seguir adelante aunque el PP no apoye)", comienza diciendo en su hilo.

La primera excusa que pone el Partido Popular, según sus explicaciones, es que "se ha hecho muy rápido y no hemos tenido tiempo para valorar el Plan". Sin embargo, Padilla apostilla que este proyecto lleva años en marcha y que los miembros del grupo de tabaco de todas las comunidades son autores del borrador. Además, confirma que los directores generales de salud pública de las CCAA tienen en sus manos desde hace semanas el documento y que han tenido 15 días para incluir sus alegaciones.

El segundo argumento del PP para no adherirse al plan antitabaco es que "no tiene memoria económica", a lo que Padilla responde que "se consultó con la gente de normativa del Ministerio, que señalaron que no era necesario". Asimismo, explica que los grandes planes integrales que han pasado por el Interterritorial en legislaturas previas "no tenían memoria económica y nadie dijo ni mu".

En ese sentido, asegura que el impacto económico "se derivará de la aprobación de textos normativos que sí llevarán estimación de impacto presupuestario", a lo que el Ministerio sí destinará partidas para las comunidades para implantar algunas de estas medidas.

La tercera excusa es que "la medida del empaquetado genérico no tiene bibliografía", algo que el secretario de Estado de Sanidad rebate asegurando que "esa medida tiene, literalmente, un apartado específico de bibliografía (con 20 referencias)".

La siguiente tiene que ver con los impuestos al tabaco, puesto que el PP dice que "tienen que ser finalistas". Padilla dice que los "impuestos finalistas" al tabaco tienen "un dudoso encaje en nuestro ordenamiento jurídico", pero confirma que "sí vamos a ver con Hacienda cómo revertir en medidas frente al tabaquismo". Del mismo modo, esperan que la subida de impuestos del tabaco se refleje en una disminución de la recaudación por la bajada del consumo.

Y, por último, las comunidades gobernadas por el PP señalan que "los espacios libres de humos, como las terrazas, tienen que ser voluntarios y tener incentivos fiscales". Sanidad responde que ampliarlos ya no es voluntario y que no funciona, y que la autorregulación en salud pública no funciona muy bien.