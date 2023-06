La teoría de los ‘seis amigos cercanos’ afecta a los órganos

Tener amigos no solo es positivo para la salud mental, sino también para la salud física. Se trata de una teoría que apoyan varios estudios científicos que relacionan el número de amigos cercanos con la longevidad.

La periodista científica Lydia Denworth explica en su libro Friendship: The Evolution, Biology, and Extraordinary Power of Life’s Fundamental Bond la importancia de tener contigo amigos de los de toda la vida.

“Existen muchas pruebas que demuestran que nuestras relaciones, incluidas las amistades, afectan a la salud a un nivel muy grande, afectando no solo nuestra psicología y motivación, también a la función y estructura de nuestros órganos y células”, destaca Denworth.

En concreto, la periodista identifica como ‘amigos cercanos’ a “aquellos sin los que no puede imaginarse la vida”, entre ellos pueden incluirse también a los familiares y parejas.

Tal y como recoge El Confidencial, uno de los trabajos que apoyan esta teoría de que tener amigos cercanos alarga la vida fue publicado en la revista Science. El mismo asegura que la soledad es “un factor de riesgo importante para la salud”, al igual que lo son la obesidad, el tabaquismo o la falta de ejercicio físico.

A más amigos, mejor salud El ser humano es social por naturaleza, el cerebro humano se forjó para interactuar con los demás.

Por otro lado, un metaanálisis realizado en 2010 en el que se estudió a 308.000 personas concluyó que existe un 50% más de probabilidad de supervivencia en aquellos individuos que cuentan con relaciones sociales fuertes.

Y otras investigaciones citan otros problemas de salud que se encontrarían íntimamente relacionados con la soledad, como la depresión, la baja calidad del sueño, la presión arterial elevada, la mayor agresividad o el estrés.

En consecuencia, Denworth expresa que tener amigos cercanos “es como un fertilizante genérico para casi todas las enfermedades que nos afectan”, por lo que tener gente con la que compartir tu tiempo y tus experiencias puede ser una de las mejores medicinas que existan en la vida.