Trasplantan por primera vez a una persona viva un riñón de cerdo modificado genéticamente

El Hospital General de Massachusetts, en Boston, Estados Unidos, ha anunciado este jueves el primer trasplante exitoso del mundo de un riñón de cerdo modificado genéticamente a un hombre de 62 años, afectado por una enfermedad renal en etapa terminal.

La cirugía tuvo lugar el sábado 16 de marzo, duró cuatro horas y al riñón de cerdo se le habían hecho 69 ediciones genómicas. Según el centro, "el procedimiento marca un hito importante en la búsqueda de proporcionar órganos más fácilmente a los pacientes".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El riñón de cerdo fue proporcionado por eGenesis de Cambridge, Massachusetts, y "editado genéticamente utilizando tecnología CRISPR-Cas9 para eliminar genes porcinos dañinos y agregar ciertos genes humanos para mejorar su compatibilidad".

"Además, los científicos inactivaron retrovirus endógenos porcinos en el cerdo donante para eliminar cualquier riesgo de infección en humanos", ha informado el Hospital.

El paciente, Richard 'Rick' Slayman, se está recuperando bien y se espera que sea dado de alta pronto. "Mi nefrólogo, el Dr. Winfred Williams, y el equipo del Centro de Trasplantes me sugirieron un trasplante de riñón de cerdo y me explicaron cuidadosamente los pros y los contras de este procedimiento. Lo vi no sólo como una forma de ayudarme, sino tambiénde brindar esperanza a las miles de personas que necesitan un trasplante para sobrevivir", ha señalado.

Slayman, diagnosticado de diabetes tipo 2 e hipertensión, había recibido anteriormente un trasplante de riñón de un donante humano fallecido en diciembre de 2018. El riñón trasplantado empezó a fallar cinco años después y el paciente reaunudó la diálisis en mayo de 2023, aunque con problemas.

Sólo en ese hospital hay 1.400 pacientes en lista de espera para un trasplante de riñón, por lo que resaltan que los xenotrasplantes son una solución "prometedora" a la escasez de órganos.