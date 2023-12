Un experto en oratoria desvela las 8 frases preferidas de los maleducados

Hay personas maleducadas a conciencia y hay veces que se incurre en ello por desconocimiento o por no haber caído en la cuenta de que determinadas frases o actitudes pueden resultar ofensivas para los demás.

Como recoge Trendencias, John Bowe, autor de I Have Something to Say: Mastering the Art of Public Speaking in an Age of Disconnection, ha elaborado una lista de esas frases que suelen pronunciar las personas maleducadas sin darse cuenta siquiera de que están siendo groseras.

1. Si quieres mi opinión sincera: Más que honestidad, es una opinión no solicitada. "Solo con cambiar esa opinión honesta por un 'tal vez' estaremos cambiando la forma y el mensaje. O simplemente escuchando", explican en la mencionada web.

2. Sólo estaba bromeando: Es preferible reconocer el daño y no eludir responsabilidades.

3. ¿Quieres…?: No pasa nada por decirlo si estamos ofreciendo o proponiendo algo, pero no es lo mismo emplearlo para dar órdenes encubiertas o pedir favores: "¿Quieres tirar la basura?".

4. Así están las cosas: Al utilizar esta expresión, estamos dando a entender que nuestra visión es la que cuenta. Un "creo" resulta mucho más educado.

5. ¿Verdad?: Aboca a la otra persona a tener que decir que sí.

6. Bueno, encuentra una manera: Un buen líder ayuda a sus subordinados.

7. Es lo que hay: Denota falta de empatía con la otra persona.

8. Obviamente: Suena arrogante.