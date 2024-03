El pueblo español de 11 habitantes que tiene que hacer la compra a vendedores ambulantes

El pueblo "acabará cayendo por su propio pie", asegura el edil del mismo, Ricardo Martín Becerro, al periódico local Salamanca 24 horas. Se encuentra al frente de Cilleros de la Bastida, un municipio de 23 habitantes, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha 1 de enero de 2022.

El alcalde considera que es una región en la que gobernar es hasta "más complicado que hacerlo en un pueblo con más gente, pues no siempre llueve a gusto de todos".

En cualquier caso, el ya mencionado medio recoge que en Cilleros de la Bastida hay un total de 11 habitantes permanentes. Y estos, cuando precisan algunos productos básicos tienen que adquirirlos a través de "vendedores ambulantes que, de vez en cuando, se pasan por aquí", explica una de las vecinas, Belén, al rotativo.

Y ya, si precisan atención médica o adquirir alguna medicina en la farmacia, tienen que ir a Tamames, el pueblo más próximo. Tampoco tienen un local de restauración. Por eso, el edil está considerando solicitar la ayuda que la Diputación de Salamanca contempla dar de 35.000 euros para aquellos municipios que no tienen un bar y así puedan tener uno.

El edil, además, está preocupado por la falta de relevo generacional en el pueblo. "No hay juventud y no quieren venir porque no hay oportunidades laborales", señala. En este sentido, Belén opina que Cilleros de la Bastida "se acabará muriendo, convirtiéndose en un pueblo fantasma o quedará para fines de turismo rural".

"No hay solución", cree la misma vecina. "Si vienes aquí, sólo te puedes dedicar al campo y, ahora mismo, es algo insostenible", concluye.