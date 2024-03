El hijo pequeño de Michael Jackson, Blanket, demanda a la madre del rey del pop por el uso de su patrimonio

Blanket Jackson, también conocido como Bigi, es el hijo más pequeño del rey del pop. A diferencia de sus hermanos mayores, este ha pasado más desapercibido. Menos cuando su padre lo dio a conocer desde la ventana de un hotel en Berlín. Ahora, es noticia porque ha emprendido una batalla legal contra su abuela, Katherine Jackson, de 93 años.

El motivo radica en que la madre de Michael y Janet está empleando el dinero de la herencia del cantante en una batalla legal que la familia tiene desde la muerte del autor de The Way You Make Me Feel que involucra a los albaceas del artista.

Hasta ahora, abuela y nieto se encontraban en el mismo bando. Ambos buscaban evitar que los ya mencionados albaceas ejecutaran una transacción a la que los dos se oponían. Así lo recoge TMZ, que ha tenido acceso a los documentos, aunque en ellos no se especifica qué movimiento buscaban hacer.

El mismo medio, sin embargo, apunta a que puede guardar algún tipo de relación con el acuerdo al que llegaron los albaceas con Sony para vender el catálogo de temas de Jackson por 600 millones de dólares.

En un primer momento, los tribunales fallaron en contra de abuela y nieto. Y la madre del rey del pop decidió apelar el fallo. Una decisión que ha supuesto una ruptura en el seno familiar, dado que Katherine estaría haciendo uso del dinero de la herencia de su hijo para financiarla. Una opción que no parece compartir con el pequeño de los Jackson.

Desde TMZ, señalan que el hermano de Paris y Prince ha alegado a los tribunales que la apelación de su abuela no parece que vaya a servir para que el tribunal recule. Y que, precisamente por eso, no considera que vaya a beneficiar los herederos de ese dinero que está empleando.

En este sentido, el equipo que está asesorando al joven, de 22 años, ha instado al tribunal a usar "su mejor criterio" de tal manera que que a Katherine le reembolsen los "honorarios razonables de su abogado" que llegó a tener acumulados antes de empezar el proceso de apelación, recoge El País.