El hombre que sacó la foto más esperada de Kate Middleton pide que la dejen en paz

Las pocas imágenes que se han visto de Kate Middleton desde que fue sometida a una cirugía abdominal el pasado mes de enero han sido analizadas con lupa. Especialmente después de que la compartida por el propio Palacio de Kensington fuera retocada por la propia princesa de Gales.

Esto sumado a las numerosas teorías de conspiración que se han ido difundiendo a las redes sociales hicieron que el vídeo publicado por The Sun este lunes en el que se veía los príncipes de Gales paseando por un mercado ecológico en Windsor tras hacer unas compras fuera cuestionado por muchos.

El autor de estas imágenes es el ingeniero de origen portugués Nelson Silva, de 40 años, que en una entrevista con The Sun ha negado cualquier tipo de teoría de la conspiración y ha asegurado que la mujer de la imagen sí era la princesa de Gales.

Además, ha señalado que mientras Guillermo y Kate hacían sus compras en puestos de panadería y carnicería se les veía "felices y relajados". Según ha contado, grabó el vídeo desde su coche con intención de demostrarle a su familia en Portugal que había visto a los miembros de la familia real británica, aunque posteriormente lo vendió a TMZ y The Sun.

Silva ha asegurado mostrarse "sorprendido" por cómo se están cuestionando las imágenes, de las que Kensington también ha confirmado su veracidad.

"No me sorprende que haya este tipo de comentarios. Simplemente me sorprende que puedan continuar así. Este es un vídeo que muestra claramente a ella y a William. Los vi con mis propios ojos", ha enfatizado.

"Fue una situación completamente relajada. ¿Qué más se necesita para dejarla en paz? Pensé que después de que esto saliera, la gente se callaría. Pero ahora la gente está muy metida en el drama", ha añadido el ingeniero.

Silva ha recalcado que no se trata de un "doble" de la princesa de Gales: "¿Se preguntarán ahora también si soy una persona real? ¿Vas a decir que yo hice este vídeo? ¿Puse una Kate falsa ahí? Es ridículo".

Según ha relatado el ingeniero, su encuentro se dio en un tiempo de descanso de su trabajo en el que decidió comprar algo en las tiendas de la zona y que su primer encuentro se dio en la panadería. "Entonces vi a Kate girar ligeramente la cabeza y pensé: 'Oh, la conozco'. Fueron a la carnicería y yo estaba detrás de ellos. Estaban hablando con el personal y riéndose", ha detallado al tabloide británico.

"No podía oír lo que decían, pero el personal parecía abrumado de una manera agradable . Cuando fui a pagar mis productos, la chica del mostrador estaba tan sorprendida que apenas respiraba", ha indicado, enfatizando que "todos estaban muy emocionados".

Por el momento estas son las últimas imágenes de Middleton tras su última aparición pública el pasado 25 de diciembre y no se la verá más, probablemente hasta el Domingo de Resurrección.

Según el tabloide The Daily Mirror, tanto Kate Middleton como el príncipe Guillermo habrían optado por un "retorno suave" de la princesa a la vida pública en la misa de Pascua junto a su familia. Esto coincidiría con los plazos que dio en su momento Kensington tras la intervención abdominal, ya que se anunció que volvería a la vida pública tras Semana Santa.