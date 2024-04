Estas dos terrazas españolas se cuelan en la lista de los mejores 'rooftops' del mundo

Tomarse algo rico en una terraza es uno de esos placeres que apetecen cuando llega el buen tiempo y, si es con buenas vistas, mucho mejor.

La revista Time Out ha elaborado una lista con cuáles son los mejores bares rooftop —azoteas de toda la vida— del mundo; un ranking en el que se cuelan dos establecimientos españoles.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El listado lo encabeza el Sky Bar by Seen de Lisboa y el primero español de figura en el puesto 13º. Se trata de la terraza del Hotel Pulitzer. "Puede que no ofrezca las vistas más vertiginosas de la ciudad, pero pocos están tan estratégicamente ubicados como ésta. Se obtiene una vista aérea desde el centro neurálgico de Barcelona", dicen sobre ella.

Dos puestos después, en el 15º, se encuentra el Ginkgo Restaurante & Sky Bar de Madrid. "Cuando se pone el sol en esta terraza del piso 12º, todo gira en torno a la música en vivo: espere una mezcla de jazz, funk, éxitos de los 80 y 90 y house ibicenco durante toda la semana", describen.

Aquí puedes revisar la lista de los mejores rooftops del mundo según Time Out:

1. Sky Bar by Seen, Lisboa

2. Smoke & Mirrors, Singapur

3. Le Perchoir, París

4. Terrasse William Gray, Montreal

5. AER, Mumbai

6. Frank’s Cafe, Londres

7. Chinchilla Rooftop Cafe & Bar, Ciudad del Cabo

8. Wooloomooloo Steakhouse, Hong Kong

9. Cindy’s, Chicago

10. Siglo, Melbourne

11. Bok Bar, Filadelfia

12. Westlight, Brooklyn

13. The Pulitzer Terrace at Hotel Pulitzer, Barcelona

14. Sugar, Miami

15. Ginkgo Sky Bar at VP Plaza España Design, Madrid

16. Saigon Saigon, Ho Chi Minh City

17. The Maze, Río de Janeiro

18. L.P. Rooftop Bar, Los Angeles

19. Folly, Dubai

20. Trade Skybar, Buenos Aires

21. Turtle Bay Bar & Grill, Abu Dhabi

22. Drai’s Beachclub & Nightclub, Las Vegas