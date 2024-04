Se lía una histórica por cómo se come la tortilla de patatas: hasta tiene que aclarar que es española

Si has entrado en las últimas horas en X, la red social de Elon Musk anteriormente conocida como Twitter, habrás visto un intenso debate sobre cómo se come la tortilla de patatas provocado después de que una usuaria publicara un polémico tuit.

Concretamente ha sido la tuitera Boo, conocida como @NotThatBoo, la que ha enseñado la particular forma que tiene ella de comer una tortilla de patatas. Para ello, ha publicado una imagen que ha sido de lo más comentado.

"Oye, yo quiero preguntarlo porque de verdad yo pensaba que era normal ¿Soy la única que se come así la tortilla?", ha escrito junto a la foto. En ella se puede ver que se ha comido una parte de una tortilla de patatas de supermercado con cuchara y de una forma propia.

Lo que ha hecho es comérsela sin cortar, a cucharadas y desde el propio envase. Además, para rematar la forma se ha dejado los bordes, tal y como hay gente que lo hace con las pizzas.

En X se ha liado al momento y las respuestas no han cesado. La mayoría no han dado crédito y han mostrado su sorpresa al ver esta forma de comerla y no la más común y clásica. Sin embargo, ha habido gente que le ha confirmado que también se la comen así como ella.

Además, la joven ha reaccionado a la viralidad de su publicación y ha asegurado que se lo está pasando bien con tanto comentario y hasta ha tenido que aclarar que es española, ya que le habían llegado a decir que era extranjera.