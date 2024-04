Este aeropuerto español es el único sin transporte al aterrizar

Imagina esto: acabas de aterrizar en el aeropuerto de Badajoz, todo va bien, el vuelo llegó a tiempo. Pero cuando sales por las puertas, te das cuenta de que algo no cuadra. No hay taxis. Y no es que hayan llegado y se hayan ido rápidamente, no, simplemente no están ahí. Ahora, deja de soñar porque esto es lo que le pasó a Pablo Buendía y a otras diez personas más esta semana en la capital pacense, según el diario Hoy.

La escena se repite a diario en este aeropuerto: los vuelos llegan puntualmente y los pasajeros desembarcan, solo para descubrir que no hay suficientes taxis disponibles para llevarlos al centro de Badajoz. Este problema, se hizo evidente hace unos días, cuando el vuelo procedente de Madrid aterrizó a las 8:50 de la mañana. A pesar de haber seis taxis en la parada de la puerta, en cuestión de minutos quedaron ocupados y diez personas se quedaron sin ninguna posibilidad de viajar en transporte público hacia la ciudad.

Si bien existe un autobús urbano que pasa cerca de la terminal, no hay una parada en el aeropuerto de Badajoz. La solución propuesta es la creación de una lanzadera coordinada con los horarios de los vuelos para brindar un servicio adecuado a los pasajeros, sobre todo porque el aeropuerto pacense está a 18 kilómetros del centro de la ciudad.

Tanto el Ayuntamiento de Badajoz como la Junta de Extremadura han prometido trabajar en soluciones a corto plazo para abordar esta problemática. Sin embargo, aún no se ha establecido un calendario de trabajo o una fecha para que estas medidas se pongan en marcha. Mientras tanto, tanto los residentes locales como los visitantes se ven obligados a buscar alternativas para llegar y salir del aeropuerto.

Como Pablo Buendía, uno de los perjudicados por la falta de transporte público en el aeropuerto de Badajoz: "De los aeropuertos de España en los que he estado este es el único donde me ha pasado", aseguraba al diario Hoy mientras él y su compañera buscan una solución que les permita llegar hasta el centro de la ciudad.

Los taxistas, por su parte, dicen que no pueden llevar más coches al aeropuerto debido al riesgo de quedarse sin servicios en otras partes de la ciudad, ya que la demanda de taxis es impredecible. Mientras tanto, los residentes locales han tenido que adaptarse a esta falta de transporte público, utilizando sus propios vehículos para llegar al aeropuerto.

Por si fuera poco, la situación amenaza con complicarse aún más ante el aumento de vuelos previsto para el aeropuerto de Badajoz, después de que la Junta de Extremadura haya cerrado un acuerdo con Air Nostrum para incrementar un día más las frecuencias de vuelo que tiene la conexión con Barcelona, pasando de cuatro a cinco días a la semana. A este incremento se suman las dos frecuencias diarias a Madrid y los vuelos especiales a destinos con Mallorca, Gran Canaria, Estambul o Bruselas, bien operados directamente por la aerolínea regional de Iberia o bien organizados por agencias de viajes extremeñas.