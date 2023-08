Estos son los 11 países más peligrosos para viajar en 2023

Aunque muchos españoles ya se han marchado de vacaciones o tienen planificado a dónde van a escaparse unos días a lo largo de este año. Todavía hay quien prefiere irse los meses de temporada baja, por lo que todavía se encuentra buscando destino.

Como recomendación para ellos, especialmente para los más aventureros o que buscan el interés, en National Geographic han elaborado un listado de los 20 países más peligrosos para viajar este 2023 en base a la ponderación de diversos informes, entre ellos el elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España.

De entre ellos y, ordenados por orden alfabético, estos son los 11 países en los que es más arriesgado estar como turista y algunas de las recomendaciones de las autoridades.

Afganistán

Tanto en Kabul como en otras ciudades del país, el Ministerio de Exteriores recomienda extremar las medidas de "seguridad y autoprotección y restringir al máximo los desplazamientos y el tránsito por vías públicas". Del mismo modo, pide encarecidamente evitar los desplazamientos al país. "Se recomienda asimismo evitar los lugares públicos, especialmente los centros oficiales y cualquier sitio susceptible de aglomeraciones y presencia de extranjeros como mercados, hoteles, pensiones, restaurantes y otros que podrían ser objeto de atentados", señala y apunta a que los turistas pueden ser víctima de secuestro por motivos económicos.

Por este motivo, pide también que si finalmente se viaja al país se contrate un seguro que cubra "aquellos gastos que pudieran ocasionar su repatriación por motivos de urgencia, hospitalización o por defunción".

Vista de Kabul (Afganistán). Getty images

Bielorrusia

Especialmente desde el inicio de la guerra de Ucrania, las tensiones en territorio bielorruso lo han convertido en un espacio limitado para los turistas. De hecho, la embajada de EEUU cerró en febrero de 2022.

"En el contexto de las crecientes tensiones militares entre Ucrania y Bielorrusia y del cierre del espacio aéreo bielorruso, se desaconseja rigurosamente cualquier viaje a Bielorrusia", señalan en el Ministerio de Exteriores español.

Burkina Faso

Debido a los ataques terroristas que asolan el país, así como las declaraciones de estado de emergencia o toques de queda, el Ministerio de Exteriores "recuerda que existe un serio riesgo de que se produzcan secuestros o acciones terroristas en todo el territorio" y especialmente en las zonas fronterizas.

"Se desaconseja vivamente los desplazamientos o permanencia fuera de las ciudades de Uagadugú y Bobo, muy especialmente en las zonas cercanas a las fronteras", indican aunque aclaran que existen riesgos para la seguridad en todo el territorio del país.

República Centroafricana

Los riesgos de atentados y la actual guerra civil en el país lo hacen totalmente desaconsejable para los turistas. "Se desaconseja viajar por el país. Ni siquiera la propia capital es actualmente segura. Se recomienda no circular nunca solo, en particular, por la noche", explican en el Ministerio de Exteriores, donde avisan del riesgo tanto de ataques terroristas como de crímenes comunes al no existir fuerzas de seguridad.

Myanmar

El golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 ha generado una proliferación de "actos y episodios de violencia en ciudades y en zonas rurales, habiendo afectado a civiles". Se recomienda desde el Ministerio de Exteriores no viajar al país asiático ya que "se producen con periodicidad diaria explosiones o atentados en diferentes zonas urbanas, especialmente en la capital comercial, Yangón. Se trata habitualmente de ataques focalizados, dirigidos hacia edificios públicos, normalmente controlados por policía o autoridades militares, así como hacia personas con vínculos con el gobierno militar".

Haití

La situación de criminalidad y pobreza es tal que, tal y como recuerda National Geographic, el primer ministro, Ariel Henry, pidió ayuda internacional para combatir esta situación a finales del año pasado. "Los robos y atracos son habituales y se producen con frecuencia. En el último año se ha sufrido un gran aumento de los secuestros con fines económicos", explican en el Ministerio de Exteriores, donde recomiendan evitar bajo cualquier concepto las zonas de Puerto Príncipe de Cité-Soleil, La Saline, Bel-Air, Martissant o Croix-des-Bouquets.

Del mismo modo, piden evitar los transportes a pie y hacerlos, si puede ser, en coches con las lunas tintadas.

Irán

Las protestas del país por las detenciones por la Policía de la moral, especialmente a mujeres, hacen que el Ministerio de Exteriores recomiende no participar de ningún tipo de "manifestación" ni tomar ningún tipo de imágenes de edificios gubernamentales o militares, así como controlar la publicación de contenido en redes sociales.

Irak

La violencia terrorista así como las milicias armadas siguen asolando el país y, tal y como recuerda el Ministerio de Exteriores, los enfrentamientos entre el Daesh y las autoridades siguen siendo frecuentes.

"La situación de seguridad en Irak sigue siendo compleja y no se pueden descartar ataques terroristas, secuestros, enfrentamientos o protestas violentas por lo que se desaconseja viajar al país, y en especial, conviene evitar viajes de turismo o visitas innecesarias", señalan y piden centrar el viaje en Bagdag.

Libia

La situación convulsa del país, especialmente en zonas del este y el oeste, desde la revolución de 2011 se ha visto agravada, tal y como explican en el ministerio, por la "inexistencia de fuerzas y cuerpos de seguridad que respondan a una autoridad política única" así como las milicias y organizaciones de tráficos ilegales y las células de perfil yihadista.

Mali

"Debido a la presencia en la región del Sahel de redes de criminalidad organizada y de grupos terroristas como Daesh y el Frente de Apoyo para el Islam y los Musulmanes (JNIM), el riesgo de secuestro de occidentales y atentados terroristas se ha intensificado en los últimos años", explican desde el Ministerio de Exteriores.

El gobierno desaconseja totalmente el viaje al norte y centro del país así como a las regiones fronterizas.

Rusia

Las detenciones ilegales, control de protestas y conflictos en el país desde la invasión de Ucrania han provocado que sea una opción no recomendable para los turistas. "Tras el cierre del espacio aéreo español y europeo y la importante reducción de conexiones aéreas entre Rusia y terceros países, y dadas las dificultades derivadas de las decisiones tomadas por la comunidad internacional y que ya están dificultando o alterando las transferencias bancarias o el uso de tarjetas de crédito o débito, se recomienda valorar no viajar a la Federación Rusa", explican en el Ministerio de Exteriores.