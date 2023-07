Gran Canaria: cuatro lugares que debes visitar

Gran Canaria es una de las localizaciones que más gente elige a la hora de hacer turismo, debido a que cuenta con una gran oferta de ocio y desconexión, además de un patrimonio cultural rico y una gastronomía única. Asimismo, los visitantes no tienen problemas de alojamiento, porque ofrece una gran variedad de opciones adaptadas a diferentes presupuestos y entre las que se encuentran hoteles de gran calidad y ubicados en lugares fantásticos como los de Lopesan Hotel Group.

Aunque, si se está pensando visitar la isla, puede que, además de dónde alojarse, haya surgido la duda de qué hacer o ver en ella y, por eso, vamos a revelarte a continuación tres lugares que no debes perderte.

Gran Canaria, una isla maravillosa en la que hay mucho que ver

Las Dunas de Maspalomas

Las Dunas de Maspalomas forman un entorno natural bajo su antiguo Faro que no puedes perderte. Este espacio idílico parece un desierto cercano a la costa y, de hecho, se corresponde con un Espacio Natural Protegido con categoría de Reserva Natural Especial, debido a su gran valor.

Roque Nublo

Si hay algo que identifique a Gran Canaria y que resulta muy interesante de visitar, este es, sin duda, el Roque Nublo. Considerado uno de los símbolos más emblemáticos de la isla, esta roca volcánica que se levanta a 1813 metros sobre el nivel del mar y que tiene 80 metros de alto sobre su base, se originó en las erupciones volcánicas que dieron vida al archipiélago. Por ello, no es de extrañar que se trate de uno de los lugares más visitados de la isla, por su significado místico y su belleza natural.

Cenobio de Valerón

El Cenobio de Valerón es un espectacular granero que contiene más de 300 cavidades de diferentes tamaños, cavados en la montaña y que pertenecían a los aborígenes canarios para el almacenamiento de cereales y otros alimentos. De esta manera, en época de recolecta, guardaban allí lo que habían cosechado y, así, lo protegían de las inclemencias del tiempo y los animales. Por ello y por su valor histórico, se declaró Bien de Interés Cultural en 1974.

Cueva Pintada de Gáldar

Si te gusta la arqueología, entonces debes visitar la Cueva Pintada de Gáldar. Esta cueva muestra cómo las utilizaban los aborígenes y, en su acrópolis, se hallaron hasta 60 viviendas en las que se calcula que podrían haber vivido hasta 200 personas. Además, también se hallaron huecos que se utilizaron como centros de reunión e, incluso, cámaras funerarias, por lo que visitar esta cueva es empaparse de la historia de la isla. En su caso, en el siglo XIX se descubrieron enseres domésticos y cadáveres, y más tarde se adaptó para atesorar el Museo y el Parque Arqueológico Cueva Pintada. ¿Lo mejor? Que, si lo deseas, puedes visitarlo de manera guiada.

Estos son solo algunos de los sitios de interés cultural que no debes dejar de visitar en tu viaje a Gran Canaria. Aprovecha tu estancia en la isla para conocer su interesantísima cultura, más allá del ocio y las playas maravillosas que te ofrece, y no te olvides de probar su gastronomía. De esta manera, tus vacaciones no solo te servirán para descansar, sino también para vivir una experiencia enriquecedora.