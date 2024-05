El South Summit Madrid 2024 contará con 500 speakers, 121 fondos de inversión y 24 unicornios de todo el mundo

El South Summit Madrid 2024 va a contar con una gran cantidad de expertos mundiales del ecosistema emprendedor e innovador en su 13ª edición. El evento, co-organizado por IE University, tendrá lugar del 5 al 7 de junio en La Nave de Madrid bajo el lema ‘Human by Design’.

El principal encuentro para startups, inversores y corporaciones ha anunciado su programa de contenidos en el que 500 speakers, 121 fondos de inversión y 24 unicornios de todo el mundo desgranarán las claves para que la innovación y la tecnología se desarrollen para mejorar la calidad de vida del ser humano.

El encuentro afianza su globalidad, con 6 de cada 10 speakers internacionales. Tras España, Reino Unido es el país que más speakers aportará al encuentro, con un 12,7% del total, seguido de Estados Unidos (10%), Alemania (6,7%) y Francia (4,5%).

El evento contará con la presencia y participación de los fundadores de 24 unicornios provenientes de todo el mundo, que desgranarán ante la audiencia su trayectoria y las claves para escalar una startup y convertirla en un proyecto exitoso. Entre ellos sobresalen los nombres de Uri Levine, cofundador de los unicornios de movilidad Waze y Moovit; Jeff Hoffman, cofundador de Booking y presidente de la Red Global de Emprendimiento, o Vincent Rosso, cofundador de BlaBlaCar Spain y de Consentio. Los dos primeros participarán en South Summit Madrid 2024 tras su exitoso paso por South Summit Brazil 2024 el pasado mes de marzo.

Después de las inundaciones ocurridas en la ciudad de Porto Alegre y el estado de Rio Grande do Sul, sede de South Summit Brazil, el contenido relativo a la sostenibilidad y el medioambiente cobrará una gran relevancia en la edición de este año en Madrid, gracias a los verticales de Climate Tech y Energy Transition. En este sentido, María Benjumea, fundadora y presidenta de South Summit, llama a actuar cuanto antes pues “estamos viviendo de primera mano el durísimo y triste impacto del cambio climático, por lo que nos urge más que nunca responder a esta crisis global que nos afecta a todos con las mejores innovaciones y tecnologías que ya tenemos a nuestro alcance a través del ecosistema emprendedor e innovador”.

Marc Randolph, cofundador y primer CEO de Netflix, se une a South Summit Madrid 2024 Randolph fundó Netflix en 1997 y ejerció como CEO durante seis años para convertir una compañía de alquiler de DVD en el actual gigante de streaming.

Grandes expertos en sostenibilidad

La 13ª edición de South Summit Madrid acogerá grandes speakers expertos en sostenibilidad como Thomas Kimber, fundador y CEO de Karün, una compañía que produce gafas a partir de materiales 100% reciclados y que, para una de sus campañas, desarrolló unas réplicas de la bota izquierda de Leo Messi fabricadas con basura recolectada del mar. Con el objetivo de concienciar al público sobre la importancia de cuidar el planeta, los fondos obtenidos gracias a la venta de las réplicas se destinan a cumplir las acciones medioambientales de la Fundación Join The Planet, de la que Kimber es miembro de la junta directiva y con la que han colaborado en la limpieza del río Paraná que cruza Rosario, la ciudad natal del astro argentino.

Además de Kimber, South Summit Madrid 2024 ha confirmado la participación de otros reconocidos expertos en el uso de la innovación para construir un ecosistema más sano, como: Greg Jackson, fundador y CEO de Octopus Energy, una multinacional británica especializada en la construcción y gestión de sistemas de energía renovable con más de 7,7 millones de clientes en 18 países, o John Elkington, socio fundador y presidente ejecutivo de Volans, y una autoridad mundial en responsabilidad corporativa y desarrollo sostenible.

Otro de los nombres propios destacados en la 13ª edición de South Summit Madrid es el del argentino Mateo Salvatto, un joven emprendedor de 24 años que, con tan solo 18, fundó la startup Asteroid Technologies, cuyo primer producto, ‘Háblalo’, asiste a más de 400.000 personas con discapacidad comunicativa en todo el mundo, de forma totalmente gratuita. Salvatto ha sido reconocido como ‘Global Entrepreneur of the Year 2023’ por la organización One Young World y, en 2020, su compañía fue nombrada una de las 100 mejores startups del mundo por la Red Global de Emprendimiento de Arabia Saudí.

11 verticales de contenido

Los ponentes confirmados para la 13ª edición de South Summit Madrid presentarán sus ideas al público en 11 verticales de contenidos: Climate Tech, Fintech, Growth, Health & Science, Innovation & Ecosystem, Smart Infraestructures, Space Tech, Sports Tech, Agritech & Food, Digital Culture y Trust Tech, estos tres últimos de nueva creación.

Agritech & Food explorará las formas en la que la tecnología puede asegurar procesos sostenibles para la producción, distribución y consumo de alimentos. Contará con la participación de expertos como: Vincent Rosso, cofundador de Consentio, o Rita Kerbaj, cofundadora y CCO de Torg, una plataforma que une compradores minoristas y mayoristas con más de 100.000 productores de alimentos y bebidas de toda Europa.

Otro de los nuevos verticales de contenido es Digital Culture, en el que speakers como Dan Wagner, CEO y fundador de Rezolve AI, darán a conocer las condiciones para garantizar que la tecnología se cree e integre de forma responsable para que la humanidad se sienta conectada y segura.

Por su parte, en el vertical Trust Tech, expertos internacionales como Khyati Sundaram, CEO de Applied, o Mateo Bogana, Cofundador y CEO de Cleafy. Todos estos nombres se unirán al plantel de speakers encabezado por Marc Randolph, cofundador y primer CEO de Netflix, y Steven Bartlett, creador del podcast más escuchado de Europa.

El South Summit Madrid 2024 contará con el apoyo institucional de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, así como de Mutua Madrileña, Google for Startups, BBVA Spark, Endesa, Wayra – Telefónica Innovation y BStartup de Banco Sabadell.