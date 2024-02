La playa conocida por españoles y nombrada mejor de Europa en la que puedes bañarte con jabalís

En 2017 se llevó el título de Mejor Playa de Europa de la mano del portal European Best Destinations. Se trata de la playa de Galapinhos. Se encuentra apenas a una media hora desde Lisboa, en las inmediaciones de la sierra de Arrábida, desde donde suelen bajar los jabalís.

La playa, además, pertenece al Parque Natural de la Sierra de Arrábida, que según la prensa portuguesa, está considerado un área protegida a la que no puede acceder en coche. Al menos, durante el día. De esta manera, la cantidad de personas que acuden a ella se ha visto reducida.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Pero este no es el único factor que hace que los jabalís se sientan atraídos por esta playa en concreto. Otros factores naturales, como los acantilados que tiene a su alrededor, también juegan a favor. Estos en concreto porque impiden la entrada de los vientos más fuertes y, por tanto, se forman menos olas.

Estos mamíferos se han terminado por hacer asiduos a esta playa. Tanto que en alguna ocasión hasta los medios de comunicación españoles se han hecho eco de las protestas de las personas que acuden a Galapinhos en busca de tranquilidad.

Esta tranquila playa en particular, además, ofrece a todo aquel que se decida a visitarla aguas cristalinas en las que no solo se puede uno bañar. También es lugar para hacer deportes acuáticos, como pesca submarina o submarinismo. Todo ello a pesar de un dificultoso acceso que no recomiendan para las personas de movilidad reducida.

Para poder llegar a ella se puede hacer caminando por los senderos que hay en el pasaje de alrededor. Pero este cuenta con una gran inclinación que puede tornar la llegada a la playa en una misión algo complicada.