Chiara Ferragni habla por primera vez después de que los medios anunciaran su separación de Fedez

Este jueves, los medios de comunicación italianos anunciaban lo que desde hacía un tiempo se rumoreaba: que Chiara Ferragni y Fedez habían roto. Los dos son conocidos en todo el mundo aunque, según indicaron Dagospia y Corriere della Sera, el motivo de su separación radica en los problemas legales de Ferragni.

Y ha sido ella precisamente la primera en dar una entrevista. Se la ha concedido a Corriere della Sera, que ha indicado que Ferragni acudió a la conversación con la alianza de bodas puesta. La concedió el lunes, unos pocos días antes de que los rotativos confirmaran los rumores.

Entonces, la influencer al ser preguntada por el motivo por el que no habían estado juntos los fines de semana previos dijo lo siguiente: "Es mi marido y en mi opinión, en ciertas situaciones de caos extremo, las cosas es mejor mantenerlas dentro de la pareja".

El periodista, entonces, le preguntó a qué se refiere al hablar de "las cosas". "Que la prioridad es proteger a la familia y a los niños. Entonces, naturalmente, haga lo que haga, lo hablamos: si lo hago con él o si lo hago sin él", ha comenzado a explicar.

"Y cualquiera en el mundo puede opinar y opinar", ha proseguido. Y ha concluido subrayando que, para ella, "más que dar explicaciones, es más importante hacer lo que creo que es correcto: mantener los problemas dentro de los muros familiares".

Asimismo, Ferragni ha confesado cómo se siente en este momento. "A veces, me cuesta mostrar mi fragilidad en el momento que estoy viviendo", ha asegurado. "Lucho porque si dijera lo frágil que me siento, me percibiría aún más débil, aún más vulnerable a los ataques", ha apostillado.