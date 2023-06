Preocupación por la moda del pánico en los aviones

Vuelve a vivirse uno de los episodios más temidos por muchos. Un pasajero surcoreano de apenas 19 años intentó abrir la puerta de un avión en pleno vuelo. El susto tuvo lugar en mitad de la ruta que unía Cebú, Filipinas, con Incheon, en Corea del Sur.

De acuerdo con la información de la CNN, el vuelo salió de Cebú el lunes a la 1:49 a.m. hora local desde Filipinas y el hombre empezó a actuar de forma extraña al cabo de una hora de vuelo.

Sentado en la decimosexta fila, detalla la cadena estadounidense, este se quejó al personal de la aerolínea de que sentía presión en el pecho, y habló de forma inapropiada al personal, ha apuntado un funcionario de JejuAir.

Los auxiliares de vuelo de la compañía decidieron llevar al molesto pasajero a la primera fila del avión, cerca de la puerta de salida, para poder vigilarlo de cerca.

Pero justo En ese momento, el hombre corrió hacia la puerta e intentó abrirla... sin éxito. En su breve recorrido fue "inmediatamente reducido por la tripulación, que utilizó un lazo y vendas para mantenerlo controlado durante el resto del vuelo", ha añadido el responsable de Jeju Airlines.

Como ocurre en estos casos, la puerta no se abrió, el avión no sufrió daños y todos los pasajeros resultaron ilesos. Horas después, la aerolínea entregó al sujeto a la policía del aeropuerto de Incheon cuando el avión aterrizó. En los interrogatorios posteriores, el detenido no ha dado ningún argumento para intentar justificar su acción.