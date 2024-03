Si viajas en Semana Santa evita la peor estación de tren de Europa

NurPhoto via Getty Images

El European Railway Station Index (Índice de estaciones de tren europeas) anual analiza las 50 estaciones ferroviarias más grandes de Europa por volumen de pasajeros y en su informe de 2023 señala una estación alemana como la peor de Europa, la de la ciudad de Bremen.

Los motivos de este indeseable título no son otros que los frecuentes retrasos que sufren los trenes y el escaso bienestar que se proporciona a los pasajeros —por ejemplo, no hay wifi en los trenes—. "Los datos mostraron que Bremen Hauptbahnhof tiene un tiempo de espera promedio de 11 minutos y el 43% de sus trenes están retrasados; casi la mitad es una tasa de retrasos absolutamente enorme y estamos seguros de que ha causado una gran cantidad de quejas de los viajeros", afirman en The Daily Star.

Por el contrario, esta clasificación sitúa en el número uno la estación de Zurich Hauptbahnhof, en Suiza.