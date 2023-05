ONCE: resultado del Cuponazo, Mi Día y Super Once hoy viernes 5 de mayo

ONCE: comprobar Cuponazo, Mi Día y Super Once del viernes 5 de mayo

En breves instantes podrás conocer el resultado del Cuponazo, Mi Día y Super Once de hoy, viernes 05 de mayo de 2023. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Cuponazo de la ONCE

El número ganador del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy , viernes 05 de mayo de 2023, dotado de un premio de 9 millones de euros, ha sido para el X de la serie X.

El bote final del sorteo del Cuponazo reparte 6 premios de 100.000€ y un máximo de 9 millones de euros. En el sorteo del Cuponazo, puedes aumentar tu apuesta al abonar 2 euros y convertirla en Cuponazo XXL. Con esa nueva apuesta, puedes optar a 15 millones de euros y 6 premios de 200.000 euros.

La combinación ganadora la puedes elegir al azar o seleccionando el número. Para continuar, tendrás que elegir la cantidad de boletos que quieres jugar. Para repartir el premio final se seleccionará una combinación ganadora de 5 cifras y un número de la serie, desde el 1 hasta el 135. Dentro del mismo cupón se pueden acumular los premios de 1ª y 2ª categoría.

Super Once

El número premiado en el sorteo del Super Once de hoy, viernes 05 de mayo de 2023 ha sido el X.

De lunes a domingo puedes participar en el sorteo Super Once eligiendo desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números aunque no vayan ordenados. La cantidad a repartir entre los ganadores puede variar entre los números que se acierten y la cantidad abonada por apuesta en una combinación ganadora de 20 números.

Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h (horario peninsular).

Puedes hacer tu apuesta en el sorteo en 7 combinaciones distintas: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números al día y sorteo.

Mi Día de la ONCE

La fecha que ha resultado premiada en el sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, viernes 5 de mayo de 2023 ha sido el X, y el número de la suerte el X.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Cuponazo, Mi Día y Super Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.