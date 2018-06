Las cosas que le pido a Pedro Sánchez para RTVE

Lo conté en La Ventana, de La Ser, para ver si alguien me oía, pero fue como predicar en el desierto. Hay una serie que lleva SIETE AÑOS en un cajón. 14 de abril, La República, se llama, y es de verdad una serie estupenda. Que me da a mi que no se ha emitido por que a los jefes (no precisamente los del departamento de ficción, que me consta que funciona bien y con solvencia) no les va el tema que plantea: apunta a una España, distinta, de años luminosos, la España que pudo haber sido y no fue, que pretendía superar la España de cerrado y sacristía... Tiene que sonarte esto, querido presidente... Lo explican aquí muy bien otros colegas míos.