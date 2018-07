Tengo una buena noticia: quizá Cárdenas no vuelva NUNCA (Parte 1)

Es un titular con trampa, pero es tan bonito que no podía resistirme... Vamos por partes. Yo creo que no habéis valorado lo suficiente, cosa que no entiendo, que el mundo es mejor, televisivamente hablando, desde el 5 de julio, en que el programa Hora Punta se despidió de la tele pública PARA SIEMPRE. Por fin, las plegarias de millones de españoles tenían respuesta. Este hombre y su programa estúpido, su poco más de media hora trash que manchaba la tele durante la cena, ya no volverán a la cadena... a esa hora al menos.

Cárdenas anunció su despedida y durante unos segundos el sol brilló en la oscuridad, justo cuando pronunció esta frase mágica: "En septiembre no estaremos cada noche con ustedes. Muchos sabéis que hacemos radio cada mañana y que al final es cuestión de energía y de poderte dedicar en cuerpo y alma...". Pero entonces dijo, sin solución de continuidad: "Estaremos un día a la semana y en un horario distinto, pero quédense con nuestro agradecimiento de parte de todo el equipo".

En la web se podía leer un GRACIAS gigantesco y un "Gracias por vivir este sueño con nosotros. Han sido dos años maravilloso. Volvemos en septiembre con un programa semanal".

Y entonces se hizo la noche negra. Sí, el sueño había durado apenas tres segundos. Cárdenas, gracias a la pericia, a la rapidez, al (des)control de los ya exejecutivos de la tele pública había renovado. Su programa Hora Punta, que costaba unos 39.000 euros al día (156.000 semanales, una cantidad razonable: parece una barbaridad porque va destinado a Javier Cárdenas, pero es lo normal, créanme) pasaba a mejor vida.

En su lugar, al presentador, productor y director la dirección de la cadena le otorgaba otro, un late night semanal, por una cantidad similar, 150.000 euros por entrega. Los exdirectivos dejaron firmados 13 programas. Y otra cosa: la productora de Cárdenas, Joue Consultants, la que montó para vender su propio programa, realiza además otro programa en la cadena pública, Pura magia se llama. Y efectivamente, va de magia, que es algo que odio desde que era pequeña, dicho sea de paso.

Me cuentan que una de las grandes valedoras de Cárdenas en el gobierno del PP era María Dolores de Cospedal

Hasta aquí el jarro de agua fría porque tengo un halo de esperanza para todos: es posible que ese acuerdo pueda ROMPERSE y por tanto es posible que no tengamos que tragar más bilis. En mis pesquisas solo he podido arrancar de fuentes de la cadena un buen QUIZÁ, una puerta abierta a renegociar y dejarlo correr... Es decir, poder, se puede. Se puede decidir que Cárdenas, que ha emponzoñado la cadena pública durante estos últimos dos años, no vuelva a tener un espacio propio en los nuevos tiempos que se avecinan en RTVE. Y sí, esto es un rumor, y ya sé que no está bien publicar rumores, pero ¿no me digáis que no vais a pasar un verano mejor teniendo esta posibilidad en el horizonte? Otro rumor impagable: me cuentan que una de las grandes valedoras de Cárdenas en el gobierno del PP era María Dolores de Cospedal. No tengo más preguntas, señoría.

Es muy difícil encontrar entre los cargos intermedios de TVE a algún directivo que defienda a saco a Cárdenas y a su programa

Resulta muy difícil encontrar entre los cargos intermedios de TVE a algún directivo que defienda a saco a Cárdenas y a su programa. Todos han sido siempre tímidos y han ofrecido respuestas socorridas o de madera cuando se les ha preguntado por este asunto. La directora de Entretenimiento de TVE, siempre con la boca pequeña, respondió así a una pregunta sobre el controvertido programa, sus audiencias, etc:

"La polémica va en el ADN de Javier Cárdenas, es una persona con mucha personalidad. Es un programa de actualidad que a veces está mejor, otras peor, pero tiene buenos resultados, se defiende bastante bien. Es un formato que tenemos testado y Javier Cárdenas es un profesional más. Habrá gente que le odie y gente que no".

Mañana, en este mismo blog, contaré de qué nos libraremos si finalmente sucede el milagro. Será delicioso.

