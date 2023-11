ICON cumple diez años de vanguardia, masculinidad y elegancia 

El palacio de Santa Coloma, sede del consulado italiano en Madrid, se ha vestido de gala este martes para celebrar el décimo aniversario y una nueva entrega de los premios de ICON, la revista masculina de El País. La gala en la que han sido galardonados rostros tan conocidos como Ozuna, Ana Rujas, Samantha Hudson, Jon Kortajarena y Alberto García-Alix ha servido también como excusa para echar la vista atrás y rememorar los pasos que ha dado la cabecera, al compás de las tendencias y la sociedad, hasta convertirse en la publicación “transgresora” de la “nueva masculinidad”.

El director del medio, Daniel García, ha reconocido al inicio de la fiesta –ya entradas las nueve de la noche- que cuando tomó las riendas de ICON la moda masculina se encontraba en un lugar “soberanamente aburrido” donde el mayor de los riesgos pasaba por pensar si un pantalón azul marino combinaba con un zapato marrón. En ese contexto hubiera sido misión imposible imaginar todo lo que sucedería hasta llegar al 2023:

“Hace 10 años nos pusimos a hacer una revista para hombres y no sabíamos que enseguida iban a llegar Instagram, el #MeToo, las plataformas audiovisuales, la revolución queer, la explosión de la moda masculina o la música urbana (…) Hemos cambiado mucho y con el mundo. Ahora es más diverso y más difícil, más rico, pero más complejo”, ha apuntado en su discurso García.

Sea como fuere, estos dos lustros que han pasado desde el nacimiento de la revista han traído consigo también la puesta en escena de personas que han aportado un nuevo significado a las distintas formas de hacer cultura y arte. Es por ello que en esta ocasión los premios 'X aniversario' han ido dirigidos a aquellos que con su trabajo han cambiado la manera de entender aspectos como el cine, la música, el género, la filosofía o la fotografía.

Durante la entrega de premios la escritora y periodista Valeria Vegas ha definido a Samantha Hudson como una “domadora de leones, cantante y filósofa” con un pensamiento crítico y un carisma arrollador. Arón Piper ha agradecido al cantante Ozuna su contribución a que “el español se cante y se hable sin complejos” por el mundo. La icónica Aitana Sánchez-Gijón, por su parte, ha declarado a la joven actriz Ana Rujas que tiene “toda la admiración” por su incansable trabajo como protagonista de ‘Diana’, ‘Cardo’ o La mesías’ y por su sensibilidad y su “talento” con mayúsculas para la escritura.

También Eugenia Silva ha piropeado al fotógrafo Alberto García-Alix -Premio Nacional de Fotografía en 1999- explicando que es un genio con “un don para capturar la esencia” de aquello a lo que fotografía. "Un profesional que siempre se ha sentido un impostor”. Y un relajado y natural Boris Izaguirre, como presentador de la gala, ha sostenido que Jon Kortajarena es el rostro del modelaje que ha internacionalizado valores que van mucho más allá de la belleza.

Voces que reivindican

Al tiempo que recibían sus respectivos premios, algunas de las galardonadas han querido lanzar mensajes reivindicativos por la paz o la igualdad. En el caso de Ana Rujas sus palabras han ido dedicadas a las víctimas de la guerra en Gaza:

"Siento felicidad, pero también dolor por el futuro de las personas que sufren la guerra y no tendrán capacidades ni oportunidades. No hay guerras por amor (...) Que la palabra poética sea capaz de sobrevivir al horror", expresaba la actriz en su discurso.

Por su lado, Samantha Hudson agradeció a ICON su implicación con el colectivo LGTBI+ y quiso destacar la importancia de la libertad y de no cumplir a raja tabla con lo establecido: “Yo soy de los homosexuales de la moda pero, sobre todo, los homosexuales de la moda son míos. Me gusta seguir aquí para molestar a aquellos que estaban ya muy cómodos. Me siento una embajadora del underground en el mainstream y una embajadora de la otredad en la norma, así que gracias, ICON”.

Los hombres y las flores

Que la fiesta haya estado inundada de pétalos y ramos tampoco ha sido por casualidad. Y es que la delicadeza, el color y el romanticismo también es para los hombres. La gala ha contado con parte de la instalación floral que este año cubrió la Portada Barroca del Museo del Prado.

Sara Uriarte, la directora de arte que diseñó dicha espectacular acción junto a los interioristas Casa Josephine, ha utilizado esas mismas flores para cubrir la escalinata del Consulado y el escenario: una intervención cuya materia prima fueron las hortensias preservadas que, pese a todo, son distintas, porque su color fue variando desde que se usaron por primera vez en el Prado.