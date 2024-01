El teatro que no te puedes perder en febrero

La cartelera no tiene en cuenta la cuesta de febrero y viene cargadita de novedades. Seleccionar cinco, resulta más que difícil. Saco de la lista Vudú (3318) Blixen de Angélica Liddell en Conde Duque porque no quedan entradas y, entonces, ¿qué sentido tiene recomendarla? Pero ni por esas logro cuadrar las cinco. Así que, (me) hago trampas y propongo lo siguiente:

IX Ciclo de Teatro Argentino, un clásico de la temporada

Un festival es un comodín para no dejarse obras fuera. Esta vez le toca al que empieza a ser una cita ineludible en el invierno madrileño que coincide con el verano austral. El festival de teatro argentino que todos los años organiza El Umbral de Primavera.

Se trata de pequeños montajes, casi todos son unipersonales, pero suelen ser grandes artistas y buenas obras. En general, poco conocidos acá, pero allá están en toda la pomada. Compañías que ofrecen múltiples miradas a la contemporaneidad.

Como Escoria que cuenta la historia de la mujer que atentó contra Andy Warhol. O El hombre sin nombre que habla de sexo en Internet. O El romance de la negra rubia sobre una mujer que teniéndolo todo, hasta poder, se retira del mundo. O Kinderbuch otra visión de la famosa Hedda Gabler de Ibsen. O 22 de agosto donde la memoria de los desaparecidos se entremezcla con la de esos jóvenes que no parecen acordarse de nada. Aunque, por la que habrá tortas, debido a lo pequeña que es la sala es para ver la única función de La intención de las palomas de Fernando Ferrer que la ha escrito con Javier Daulte.

Del 2 al 25 de febrero en El Umbral de Primavera

¿Qué fue de Bette y Joan?, duelo de divas

¿Qué quiénes son Bette y Joan? Bette es Bette Davis y Joan es Joan Crawford. Dos monstruos del cine clásico norteamericano que en momentos que estaban de capa caída se unieron o las unieron para rodar la película ¿Qué fue de Baby Jane? Película de culto dirigida por Robert Aldrich que dudo que no esté entre las favoritas de Carlos Boyero y otros muchos críticos menos conocidos.

Pues bien, la obra de teatro recrea el tiempo que estas dos pasaban en el camerino entre toma y toma. Dos divas que lo habían sido todo en Hollywood. Que en España van a encarnar dos actrices suficientemente conocidas y buenas, Yolanda Arestegui y Goizalde Núñez, capaces de hacer saltar chispas entre los personajes a los que interpretan. A las que ha dirigido Carlos Aladro, lo que supone su vuelta a los escenarios madrileños después de que dejara la dirección artística del Teatro de la Abadía, y un motivo más para verla.

Del 06 al 18 de febrero en el Teatro Quique San Francisco

Abonarse al #Dramático

El Centro Dramático Nacional estrena este mes tres espectáculos que sobre el papel son grandes promesas. Por eso, quien se focalice en sus espacios, estará al tanto de tres de las propuestas que más se hablaran y que son:

Así hablábamos, de la Tristura. Si te preguntas que quienes esta compañía es que estás fuera de onda (teatral). Piensa en un grupo musical indie y guay que al decir su nombre te hace cool, por ejemplo, Sidonie. Pues igual que ellos están renovando la música, la Tristura está renovando el teatro español, por algo en sus filas está Itsaso Arana, la guionista y directora de Las chicas están bien, nominada a los premios Goya. En esta obra, inspirados por Carmen Martín Gaite, reivindican una buena charla como de lo más sexy que se puede hacer y se lanzan a buscar un buen interlocutor o interlocutora. Porque mira que es difícil encontrar con quien apetezca hablar y quién sabe si algo más. Del 7 de febrero al 24 de marzo en el Teatro Valle Inclán.

La casa de Bernarda Alba, de Lorca dirigida por Sanzol que se impone frente a otros montajes lorquianos que hay en la cartelera (como la Yerma de María Goiricelaya, la de la polémica Altsasu, en el Teatro de la Abadía). Y es que el montaje, además de tener al frente a uno de los mejores dramaturgos y directores españoles, tiene un extenso elenco femenino de campanillas y cercano a los millennial y centenial para volver a revisar esta casa enlutada a la que está prohibida la entrada de hombres con la consecuente tensión sexual que eso produce. Del 9 de febrero al 31 de marzo en el Teatro María Guerrero.

El teatro de las locas tampoco se queda manco en cuanto figurones. Para empezar, la autora y directora es Lola Blasco, que ya se hiciera un Quijote rapeado delante de la Biblioteca Nacional o unas Mujercitas que puso en el estrellato a Macarena Sanz. Esta vez se pregunta porque la histeria solo era de mujeres ¿no hay ni ha habido hombres histéricos? ¿Por qué se les recomendaba consoladores —sí han leído bien— como tratamiento? Porque ¿qué fue antes? ¿La enferma o la enfermedad? Y, ¿eran enfermas a las que había que encerrar? Del 23 de febrero al 31 de marzo en la Sala de la Princesa del Teatro María Guerrero.

Ah, por eso de la cuesta, ten en cuenta que si pillas entradas para un miércoles o en la primera semana de representaciones, te ahorras el cincuenta por ciento en cada entrada.

Pierrot lunaire, el cabaret que llegó a los teatros de ópera para quedarse

Para todas aquellas personas que piensen que la ópera es una carísima cosa de pijos y que sirve para que una pretty woman se mee en las bragas como en la famosa película del mismo título, aquí está Arnold Schönberg y su siempre extraño e hipnótico Pierrot Lunaire.

Una música escrita para ser interpretada en los cabarets de principios del siglo XX que ha devenido en una de las obras musicales más importantes de dicho siglo. Una obra que parte de unos poemas a los que Schönberg les puso música siguiendo la atonalidad que él mismo creó.

Una obra difícil para quien la canta, para quien la toca y para quien la escucha. Por eso necesita hacerse bien y necesita un buen equipo artístico. Como el formado por Xavier Sabata, el contratenor que la va a interpretar, cuando lo habitual es que lo cante una mujer. Él también la ha dirigido escénicamente con ayuda de la coreógrafa María Cabeza de Vaca. A ellos se une Jordi Francés como director musical y parte de la Orquesta del Teatro Real.

Un montaje austero, en el sentido de que no recurre a la tramoya ni a los excesos escenográficos o de vestuario. La belleza está en la simplicidad escénica y en la interpretación del cantante que va más allá del canto.

Todo a un precio asequible para este tipo de espectáculos, sobre el que el Teatro de la Abadía siempre ofrece muchos descuentos para distintos colectivos. Empezando por los jóvenes y los mayores y siguiendo por las personas con discapacidad superior al 65 %, quienes se pueden llevar a un acompañante gratis ¿quién dijo cuesta de febrero?

Del 22 al 25 de febrero en el Teatro de la Abadía.

El rey que fue, vuelven los cómicos satíricos más longevos

Sí, parece ser que Els Joglars es la compañía teatral privada más longeva de España. Y eso que en sus comienzos el status quo iba más bien en su contra. Incluso tuvieron que huir. ¿Por qué? Porque sus propuestas son siempre un poco toca…, toca eso. Y no se han cortado, pues siendo catalanes y viviendo en Cataluña criticaron tanto a Pujol y sus políticas como a Dalí, dos intocables en donde ellos viven. Y cuando consideraron que el catalán se les estaba imponiendo, empezaron a hacer espectáculos en “castellà”.

Ahora ponen sus formas de hacer para hablar del rey emérito asentado en Abu Dabi. Habrá quien dirá que es fácil hacer leña del árbol caído. Y que a pesar de todo y de todos contribuyó a crear la imperfecta y más larga democracia española. Aunque conociendo a Els Joglars en la diana estarán tanto el monarca como el contexto que le rodeaba. Nadie se librará de un humor que más que jocoso suele estar lleno de mala uva pues tira a dar donde duele. Por cierto, ¿se manifestarán delante del teatro los monárquicos teniendo en cuenta que tras este proyecto está Albert Boadella?

Del 29 de febrero al 31 de marzo de 2024 en el Teatro Infanta Isabel