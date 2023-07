Sí, vuelve la Dragonlance, el escenario de Dragones y Mazmorras que revolucionó la fantasía épica en los años noventa. Vuelven los autores que levantaron ese mundo de ficción, Margaret Weis y Tracy Hickman. Y regresan con una nueva trilogía. El primer libro, Hija del Destino (Minotauro, 2023), presenta nuevos conflictos y recupera a viejos personajes. En Dragonlance hay dragones al servicio del bien y al servicio del mal, así como draconianos y magos temidos como Fistandantilus. Los Héroes de la Lanza han vuelto y se llaman Margaret y Tracy:

Esta nueva novela de Dragonlance trata sobre los viajes en el tiempo, una experiencia recomendada para elfos y humanos, pero no para los enanos o los kender. Un viaje en el tiempo es lo que yo he experimentado literalmente al empezar el libro, ya que hace casi treinta años devoré Crónicas de la Dragonlance. ¿Cómo es que regresáis después de un parón de doce años? ¿Esta trilogía será la última?

MARGARET WEIS: He trabajado en otros proyectos en el ínterin, al igual que Tracy. Es agradable volver a casa, conocer a nuevos amigos y recuperar nuestra relación con los viejos. Estamos encantadísimos con la respuesta de los aficionados. Respecto a si esta trilogía será la última, nunca decimos nunca.

TRACY HICKMAN: Dragonlance es una parte muy importante de nuestras vidas. Dicho esto, hay muchas otras cosas que activan nuestra imaginación y nos hacen transitar por nuevos caminos creativos. He disfrutado con proyectos pioneros de escritura para realidad virtual basados en los universos de Star Wars, Marvel y Jumanji; he diseñado nuevas posibilidades de mundo para juegos y he hecho un par de Kickstarters. Da igual por donde vaguemos, Dragonlance seguirá siendo nuestro hogar. Me encanta trabajar con Margaret, así que explorar nuevos caminos en nuestro lugar favorito es como invitar nuevos amigos a venir a casa.

En Dragonlance, Paladine es el dios del Bien, Takhisis la diosa de la Oscuridad y Gilean el dios de la Neutralidad. ¿De dónde nació la idea de un dios neutral, imparcial, que no es bueno ni malo?

M.W.: Dragonlance siempre ha ido de cómo mantener un equilibrio en el mundo porque eso es lo que mantiene el movimiento. A veces se pasa de un extremo a otro, pero Gilean siempre está trabajando para mantener el equilibrio.

T.H.: Dragonlance se ha construido temáticamente sobre una estructura de tres patas con un péndulo balanceándose entre los tres polos. En el nivel más alto tienes tres alineamientos básicos de las deidades (el bien, la neutralidad y el mal) y un péndulo, que representa el mundo de Krynn. Los cambios producidos por la influencia de los dioses dan movimiento al universo. En un nivel más bajo, tenemos tres fuerzas: el ejército de los dragones de Takhisis, los caballeros de Solamnia y el mundo neutral.

Los Héroes de la Lanza oscilan entre estas tres fuerzas. Entre los héroes tenemos a Laurana, Kitiara o a un Tanis presa de sus circunstancias (lo que da lugar a su historia personal). El equilibrio, o más bien el cambio de equilibrios, se refleja en el corazón de todos los niveles de Dragonlance.

Veo en el personaje de Destina un claro guiño a las reivindicaciones actuales del feminismo. No sé si han cambiado otras cosas durante estos años, como la manera que tienen de escribir juntos.

M.W.: Siempre hemos creado personajes femeninos fuertes, desde Kitiara a Tika, pasando por Laurana, así que no es nada nuevo para nosotros. En cuanto a la escritura, conocí a Tracy cuando ambos trabajábamos para TSR en 1983. Yo era la editora responsable de un nuevo proyecto, Dragonlance, que incluiría novelas y aventuras para juegos de rol. Como parte del equipo de diseño, me cautivó escuchar la visión de Dragonlance de Tracy. Queríamos escribir las novelas nosotros mismos. Él era diseñador y estaba trabajando en el juego. Yo escribí las novelas. Así es como trabajamos en aquel momento y como trabajamos ahora. Tracy y yo elaboramos las sinopsis juntos. Yo soy la que escribo. Él se encarga del diseño del mundo, de responder preguntas y de otras aportaciones. Luego lo pongo todo junto. Creemos que es importante que la novela tenga una sola voz.

Suelo responder a esta pregunta diciendo que Margaret escribe los verbos, yo los adjetivos y luego votamos solo los verbos. Después me río de mi propio chiste. Como Margaret ha dicho, nuestro proceso de escritura ha cambiado muy poco con los años. La tecnología nos ha ayudado a comunicarnos de forma más rápida y mejor, pero el proceso sigue siendo el mismo.

Tasslehoff es mi personaje favorito, así que me encanta que reaparezca en esta nueva trilogía. Él es incapaz de entender la propiedad privada, pero no es un ladrón al uso porque es bueno y siempre quiere, al menos en la teoría, devolver lo que ha tomado prestado. ¿Quiénes son los Tasslehoff en la vida real?

M.W.: Gracias a dios, no conozco a ningún Tasslehoff en la vida real. Ya tengo todas las aventuras que puedo asumir con mis dos perros.

T.H.: Tasslehoff evolucionó a partir de una idea simple. Cuando empezamos a diseñar las aventuras de Dungeons & Dragons™ para Dragonlance, sabíamos que necesitábamos un personaje “ladrón” como parte básica del juego. Sin embargo, tenía ciertas objeciones morales por cómo se representaban los ladrones. Así que pensé: ¿y si no estuvieran robando por avaricia? ¿Y si fueran más bien como un mal vecino que siempre pide cosas prestadas, pero nunca te las devuelve? Esa fue la idea principal que se transformó en la raza kender. Fueron Margaret y Roger Moore quienes dieron vida a los kender y a Tasslehoff en particular.

No conservo el primer libro de Crónicas de la Dragonlance porque se lo presté a un amigo que a su vez quería que lo leyera su hermano. Era su manera fraternal de ayudarle, aunque a veces la literatura no puede hacer mucho frente a las vicisitudes de la vida. En todo caso, gracias por todos estos años de épica fantástica. Como dijo Vinas Solamnus: “Mi honor es mi vida”.

M.W.: Muchas gracias. Me alegra que hayas compartido tu historia.

T.H.: ¡Est Sularus oth Mithas! [“Mi honor es mi vida” en idioma solámnico]. Damos las gracias a todos nuestros lectores por encontrar sentido y dicha en nuestros mundos.