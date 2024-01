Este es el labial mate más permanente del mercado

El mundo de los pintalabios puede ser equiparable al universo, ya que hay multitud de tipos y colores. Pero si lo que buscas es duración, una textura más seca, un acabado opaco (sin brillo) y que se transfiera menos, evitando manchar la ropa o, por ejemplo, los vasos al beber… Entonces, tu mejor aliado es el Super Stay Matte Ink de Maybelline New York.

El labial mate más permanente es de Maybelline New York, con una duración de hasta 16 horas.

Si lo que quieres es sellar tus labios y que no se muevan en todo el día, el pintalabios permanente de Maybelline New York es la mejor opción. Así, se trata de un labial mate y líquido conocido por su larga duración, pues puede aguantar impecable hasta 16 horas, ¡incluso se puede besar sin dejar huella! Ahora bien, en caso de querer quitárselo antes, es tan fácil como retirarlo con agua micelar y con ayuda de un algodón, o con un desmaquillante waterproof.

Contiene un total de cinco mililitros y cuenta con un aplicador en forma de flecha que permite maquillarse los labios con un trazado preciso y sin excesos, para una cobertura perfecta, ¡en la que no harán falta los retoques!

El labial mate más permanente es de Maybelline New York., tiene tinta líquida que no se cuartea y deja unos labios impecables.

El labial mate de Maybelline New York se ha elaborado con una fórmula de tinta líquida, con pigmentos de color intensos y vibrantes que no se cuartean ni resecan los labios, brindando un resultado perfecto, uniforme y sofisticado. Además, este tipo de tinta no transifere, por lo que no mancharás tu ropa.

El labial mate más permanente es de Maybelline New York y está disponible en 31 tonos diferentes.

Aunque parezca increíble, el pintalabios permanente y mate de Maybelline New York está disponible en hasta 31 tonalidades diferentes, para que elegir el color que más se adapte a ti sea una tarea sencilla.

Una buena idea es contar en tu neceser de maquillaje con varios colores del Superstay Matte Ink, para tener siempre a mano la opción perfecta en función de la ocasión, desde un rojo intenso para una fiesta de noche o un tono nude para el día a día, ¡y lucir unos labios perfectos!

El labial mate más permanente es de Maybelline New York.

Con todo, no es sorprendente que el labial mate y permanente de Maybelline New York sea uno de los más vendidos en las tiendas de maquillaje o plataformas como Amazon, donde se sitúa en el puesto nº2 de pintalabios, acumula más de 82.000 valoraciones, con una puntuación total de 4,6 sobre 5 estrellas.

Entre las opiniones de los y las clientas, lo destacan por su durabilidad, el aroma, su poder hidratante y por ser muy favorecedor. Así que, ¿a qué esperas para probarlo y descubrir todas estas ventajas?

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 8 de enero de 2024.

*Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL HUFFPOST puede recibir una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.