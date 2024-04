La luz de lectura portátil que arrasa en internet

¡Lee tu libro favorito mientras estás en la cama sin ningún esfuerzo! Así es, aunque no está demostrado científicamente que leer con poca luz causa daños a la visión, los especialistas afirman que hacerlo lleva a un doble esfuerzo, cansancio y fatiga.

Por esa razón, no podíamos dejar de hablar de esta luz de lectura portátil que se ha convertido en toda una sensación en ventas. En Amazon, el dispositivo cuenta con más de 116.000 valoraciones y una sobresaliente puntuación de 4,6 sobre 5 estrellas.

La luz de lectura evita el cansancio y esfuerzo ocular. Amazon

Luz de lectura con colores y brillos ajustables

Una de las grandes ventajas de esta luz de lectura para el cuello es que cuenta con tres temperaturas de color diferentes: amarillo (3000K), blanco cálido (4000K), blanco frío (6000K).

Además, podrás jugar con el brillo de la luz, ajustándolo a todas tus necesidades con tres diferentes opciones. Este aparato se convertirá en tu mejor aliado para estudiar, trabajar o simplemente para leer tu libro del momento en las noches o en sitios con poca luz.

Batería de larga duración

Esta luz LED portátil de lectura que arrasa en Amazon se puede recargar mediante USB-C, y su funcionamiento es muy sencillo, es decir que es perfecta para cualquier tipo de persona: jóvenes y personas mayores.

Por si fuera poco, para que no tengas que preocuparte de cargar la luz todos los días, su batería es de larga duración. Tendrás la posibilidad de usarla durante 80 horas, esto dependiendo de los ajustes y configuraciones.

La luz es flexible y sirve para otras tareas como tejer o trabajar. Amazon

Luz de lectura perfecta para el cuello

¡Lee con mucha más libertad y sin esforzar tu vista! Esta luz cuenta con brazos flexibles que se pueden ajustar en diferentes posiciones, con ello se puede conseguir un ángulo de iluminación perfecto.

Al no existir luces parpadeantes alrededor, podrás evitar la fatiga ocular y el cansancio en cualquier tipo de actividad que realices: leer, tejer, trabajar, etc. Gracias a su diseño ergonómico, tu cuello no sufrirá ningún daño y podrás utilizar tus manos sin obstáculos de por medio.

Luz de lectura privada

¡No despertarás a nadie! Así es, esta luz de lectura está pensada para evitar las molestias a otras personas, todo esto a través de su ángulo estrecho de luz. Lo mejor es que, a pesar de no ser molesta para nadie más, tiene la potencia perfecta para iluminar de manera correcta lo que necesites en el momento.

Muy fácil de llevar: perfecta para viajes

Si eres de esas personas que aman viajar o por tema de trabajo tienes que hacerlo, entonces esta luz de lectura te podrá acompañar en cada aventura. El dispositivo es muy flexible y se puede doblar por completo, así que podrás leer perfectamente en el tren o el avión y llevarla a donde quieras sin ocupar mayor espacio.

La luz cuenta con brazos flexibles y ajustables. Amazon

La luz de lectura más práctica

Lo cómoda que es y su practicidad son las características que más resaltan en la plataforma de Amazon las personas que ya la han comprado.

"Está genial para leer en cualquier sitio. También para hacer labores para las que necesitas buena luz, como bordados, ganchillo. Es muy flexible y puedes enfocar la luz donde quieras tener las manos libres", esto afirma una de las tantas personas que ya disfrutan de los beneficios del dispositivo.

Resolvemos alunas dudas sobre esta luz de lectura

Duración de la batería: 80 horas (dependerá de la configuración de la luz).

¿Qué incluye la caja?: dentro de la caja encontrarás la luz de lectura, un cargador USB-C y un manual de instrucciones.

Ayuda a cuidar la vista: gracias a su luz LED continua, evita los parpadeos y disminuye la sensación de cansancio y esfuerzo en los ojos.

¿Se puede usar solo para leer?: lo cierto es que al ser una luz flexible y práctica te ayudará en otras labores como tejer, trabajar, acampar, etc.

Es una luz de lectura que no ocasiona molestia al cuello. Amazon

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de abril de 2024.

