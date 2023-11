La mejor freidora de aire del mercado: dile adiós al aceite

Comer es uno de los mayores placeres de la vida y qué mejor que hacerlo de una forma saludable, por esa y muchas otras razones debes conocer la mejor freidora de aire del mercado de la que te hablaremos hoy. Con este pequeño electrodoméstico no solamente podrás ahorrar tiempo en la cocina, sino que tendrás preparaciones más saludables sin perder su sabor ni calidad, siendo una inversión bastante rentable, sobre todo si quieres cocinar para la familia.

Entre los mayores beneficios de la freidora de aire Cosori se encuentran que podrás realizar diferentes tipos de técnicas culinarias, ya que cuenta con trece diferentes funciones. Por otra parte, está fabricada con un material bastante seguro, lo que se refleja en su durabilidad y resistencia. Si en algún momento has escuchado hablar de este electrodoméstico pero nunca te has atrevido a comprar uno, no te preocupes, lo entendemos y por eso hoy queremos contarte por qué puede convertirse en tu mejor amigo en la cocina en el día a día.

¿Qué es una freidora de aire?

Quizás todavía no lo sabes, o tienes la idea de alguien que te lo haya contado, pero nada mejor que te lo expliquen desde cero para entender bien. Las freidoras de aire son aparatos que simulan un horno tradicional, trabajan con aire muy caliente que entra en el electrodoméstico y es distribuido uniformemente por la cesta, lo que hace que los alimentos se cocinen de forma rápida y mucho más saludable, ya que reduce la utilización de aceite.

Beneficios de cocinar en una freidora de aire



La salud es lo más importante para cualquier persona, es aquí donde radica uno de los mayores beneficios de las freidoras de aire; permiten conseguir comidas mucho más saludables. Digamos que ya por esa razón es un electrodoméstico que vale mucho la pena, pero no es todo, a continuación te contaremos otras de sus ventajas:

- Ahorra tiempo: este tipo de aparatos son ideales para las personas que no tienen tanto tiempo en su día a día. De manera inteligente aceleran la cocción de los alimentos, pero lo más importante, manteniendo la calidad y el sabor de cada receta.

- Fácil de usar: estos electrodomésticos cuentan normalmente con funcionalidades preestablecidas fáciles de entender y manejar, lo que hace que cocinar sea más rápido.

- Disminuye olores: al no necesitar aceite (en muchas de las recetas), una de las grandes ventajas de las freidoras de aire es que no producen ni humo ni olores, así que el ambiente en tu casa no se contaminará.

- Ahorra dinero: aunque depende del tipo de freidora de aire que tengas, lo cierto es que el consumo energético es menor, los tiempos de cocción se acortan y consume menos energía que los hornos tradicionales.

- Preparaciones saludables: aunque lo hemos dejado en último lugar, ya lo habíamos mencionado, para cocinar en las freidoras de aire muchas veces no se requiere aceite y en algunas recetas tendrás que agregar muy poco, por lo que podrás consumir comidas más sanas pero sin perder el sabor ni propiedades de los alimentos.

¿Cuál es la mejor freidora de aire del mercado?

Al ser un aparato de cocina que ha ganado más popularidad en los últimos años, existen diferentes marcas y fabricantes que promocionan sus freidoras de aire por todo lo alto. Nosotros hoy te queremos recomendar la mejor freidora de aire del mercado, la puedes comprar en Amazon, donde actualmente cuenta con más de 66.000 valoraciones y una puntuación casi perfecta de 4,7 estrellas sobre 5.

La mejor freidora de aire del mercado de la marca Cosori

Se trata de una de las freidoras de aire más vendidas de Amazon, tiene pantalla táctil, trece funciones diferentes, con capacidad para cocinar para tres o cuatro personas y fabricada con un material resistente y duradero. La freidora de aire Cosori ofrece una experiencia de usuario de alta calidad, es muy fácil de utilizar y sus resultados se reflejan en el consumo, seguridad, y por supuesto, en una comida tan sabrosa como saludable.

La freidora de aire más resisten comparada con otras marcas

La que consideramos la mejor freidora de aire del mercado está hecha con menos cantidad de plástico que las de otras marcas, factor que favorece su resistencia, es decir que la vida útil se alarga y podrás usarla durante mucho más tiempo antes de tener que comprar otra. El electrodoméstico cuenta con una cavidad metálica, lo que no solamente proporciona mayor resistencia y durabilidad, sino que también brinda mayor seguridad en casa con respecto a accidentes.

Esta freidora de aire tiene una potencia de 1.700 W, sus dimensiones son las siguientes; 30 x 30 x 32 cm y tiene una capacidad aproximada de 5, 5 l. Cuenta con un diseño bastante elegante que hace juego con cualquier tipo de cocina y es de color negro.

Alimentos perfectamente dorados

Este artefacto de la marca Cosori sorprende con su tecnología de circulación de aire 360 grados, lo que permite que el calor penetre de manera uniforme en todos los alimentos para que se cocinen perfectamente. En cada preparación podrás comprobar cómo tus recetas quedan crujientes, jugosas y doradas, en un punto perfecto para disfrutar de una deliciosa comida o cena.

Freidora de aire con cesta cuadrada

Siempre que vamos a buscar algo para la cocina, queremos que sea fácil de usar y de limpiar, la mejor freidora de aire del mercado cumple con estas dos características. Por una parte cuenta con una sartén extraíble que ayuda a que la grasa se separe de los alimentos de forma natural, esto garantiza que cuando la vas a sacar de la freidora no vas a tener salpicaduras ni desastres en la cocina.

Su cesta no es circular como la mayoría de las freidoras de aire, tiene una cesta cuadrada por lo que el espacio para poner los alimentos es mayor y podrás aprovecharlo al máximo.

Por otro lado, la parte extraíble de la freidora de aire Cosori es apta para el lavavajillas, aunque si lo quieres hacer a mano, su revestimiento totalmente antiadherente hará que el trabajo sea mucho más sencillo. En conclusión, limpiar este pequeño electrodoméstico te llevará poco tiempo y el esfuerzo será casi mínimo.

13 funciones para cocinar como profesional

Uno de los aspectos por los que consideramos este pequeño electrodoméstico como la mejor freidora de aire del mercado es por su versatilidad. Podrás disfrutar de trece funciones para preparar diferentes recetas como un profesional: carnes, patatas, verduras, alimentos congelados, y mucho más. Podrás usar el artefacto para diferentes técnicas culinarias como tostar, freír, cocinar o simplemente para calentar alimentos.

Perfecta para cocinar para toda la familia

Gracias a su cesta cuadrada podrás tener más espacio y podrás cocinar, por ejemplo, 15 alitas de pollo a la vez, o dos bistecs. Con esta freidora de aire de la marca Cosori podrás preparar recetas para tres o cuatro personas, así que se convierte en una gran opción si tienes una familia no tan numerosa.

Por qué comprar la mejor freidora de aire del mercado

Ya te hemos hablado de algunas de las características de la freidora de aire Cosori, pero a continuación te hacemos un breve listado de las razones por las que este electrodoméstico se convertirá en una de las mejores inversiones para tu cocina.

- Podrás obtener alimentos crujientes en minutos.

- Ahorra tiempo y dinero, ya que consume menos.

- Sirve para freír, cocinar, dorar o simplemente calentar.

- Alta tecnología de calentamiento de los alimentos.

- Está hecha con menos plástico por lo que es más resistente.

- Cuenta con sensor térmico y no aumenta el calor del exterior.

- Con cesta cuadrada para cocinar para tres o cuatro personas.

- Tiene trece funciones diferentes para cocinar como profesional.

- Viene con un libro con 100 recetas.

- Es antiadherente y muy fácil de limpiar.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 8 de noviembre de 2023.

