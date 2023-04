Científicos españoles hallan una hormona revolucionaria que 'evita' la muerte de las plantas por sequía 

España vive una sequía crónica y las previsiones meteorológicas para este verano no hace más que aumentar los efectos que pueda tener la falta de lluvia en nuestro día a día, con restricciones en el consumo; en los precios de algunos de los productos que metemos en la cesta de la compra, especialmente fruta y verduras y, en particular, en la actividad agrícola, donde los agricultores ya han denunciado la "dramática" situación a la que se enfrenta el campo si no se encuentra un remedio.

Según el sindicato agrícola Unión de Uniones, Andalucía, Extremadura, Cataluña y la Comunidad Valenciana son las regiones más afectadas por la sequía hídrica y meteorológica. Casi toda la cosecha de cereal de invierno ha resultado dañada y más de 16.000 hectáreas de maíz y 6.000 hectáreas de arroz en algunas regiones se quedarán sin sembrar por falta de dotación de agua.

Este miércoles, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado al sector y a las comunidades autónomas a una reunión de la Mesa para la Sequía en la que se analizará el daño y consecuencias de la falta de precipitaciones en el campo. Se trata de "continuar con el seguimiento de la situación de sequía que se atraviesa desde el año pasado y analizar la evolución climática, su incidencia en cultivos y ganado, además de analizar el estado de las reservas de agua en los embalses, así como servir de foro de encuentro de todos los actores implicados y analizar las propuestas de actuación", apuntaban desde el ministerio.

Mientras se buscan soluciones rápidas para paliar los daños económicos y medioambientales más inmediatos de la sequía en España, un equipo de científicos del CSIC y de la Universidad politécnica de Valencia explicaba hace unos días en la Cadena COPE como funciona una hormona que puede suponer una revolución agrícola en lo que respecta al cultivo en situaciones de escasez de agua.

Lo que hace esta pionera molécula es activar su resistencia a la sequía. Además, la hormona estimula las raíces para que las plantas busquen agua en el subsuelo. "Cuando una planta carece de agua, cierra la transpiración. Al aplicar esta molécula mediante una pulverización, conseguimos ralentizar la pérdida de aguda de la planta, mantiene más tiempo el agua en la tierra y la puede utilizar de una manera paulatina", explicaba Pedro Luis Rodríguez, responsable del equipo de investigadores creadores de la molécula, al programa En Fin de Semana.

El uso de la hormona en plantas que se encuentran en un entorno seco les asegura, al menos, 20 días sin riego y conservando su color verde. Una cifra que, tal como asegura el responsable de los científicos responsables del hallazgo, puede convertirse en una respuesta a la sequía que amenaza al campo español. "Sobre todo, serviría para mitigar la sequía en situaciones muy severas. Obviamente, necesitas agua para que la planta tenga rendimiento, pero ante una situación en la que se pone en riesgo la supervivencia de una plantación o una cosecha, ralentizamos el consumo del agua y mitiga esa situación durante un tiempo", apuntaba Pedro Luis Rodríguez.

De momento, la hormona se encuentra en período de pruebas y habría que realizar más experimentos para asegurar un éxito cercano al 100 % porque para que este hallazgo del CSIC y la Universidad de Valencia se haga realidad, deben pasar unos años.