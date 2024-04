España reflota al gran monstruo del mar a un precio barato

Las botellas de plástico suponen una especie de ‘monstruo’ que contamina el agua del mar y perjudica gravemente a la biodiversidad marina. Conseguir que nadie tirara esta clase de residuos al mar sería lo ideal, pero la realidad es que siempre existirá gente irresponsable.

Por ello, es necesario recurrir a soluciones alternativas como la que ha ideado el español Rafael Alcaide, quien ha patentado un método que evita que las botellas de plástico (y también las latas) se hundan en el mar.

Alcaide busca ahora empresas e inversores que pongan en funcionamiento su invento, al que ha denominado Gravity System. El mismo se basa en incluir una cámara de aire al fabricar las botellas de plástico o latas.

En declaraciones a Okdiario, el creador de este sistema explica que comenzó a manipular las botellas “creando una pequeña cámara de aire. Al ver que los envases no se hundían sino que se quedaban semisumergidos, comprendí que sería una gran idea”.

Gravity System plantea rediseñar las botellas de plástico y latas creando en su base una cámara del mismo material que el envase. Para ello, habría que incluir en la base una concavidad que sería tapada con una tapa.

Coste de tres céntimos por botella

Rafael Alcaide destaca que el aplicar el invento no supondría un gran incremento en el coste de fabricación del envase: “El coste no sería muy elevado, ya que los fabricantes cuando crean una botella, esta ya saldría con la concavidad, solo habría que pegar esta tapa. Dependiendo del fabricante y de la máquina podría variar, unos tres céntimos por botella”.

No obstante, Alcaide aún no ha encontrado apoyo para que esta idea se haga realidad: “Actualmente estamos buscando fabricantes que implanten este sistema en las botellas, pero muchos prefieren verlo como un coste y no como un cometido medioambiental, ya que suelen gastar más dinero en marketing”.

Respecto a la utilidad de Gravity System, su inventor subraya que “veo más positivo una botella que se pueda recoger en la superficie o en la orilla que a una botella hundida descomponiéndose durante más de 500 años en las profundidades del mar. Rediseñando un objeto aplicando un poco de Física, podríamos reducir un problema global”.