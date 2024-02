Hallan el fósil de un 'dragón' de hace 240 millones de años

Un grupo de científicos ha revelado un nuevo descubrimiento acerca de un fósil del que hasta ahora no había apenas información, más allá de que fue descubierto en el año 2003 y fue bautizado como Dinocephalosaurus orientalis.

Hasta ahora poco más se sabia acerca de él, pero un reciente hallazgo en antiguos depósitos de piedra caliza en el sur de China, ha servido para poder ubicar en qué época estuvo presente así como conocer nuevas características físicas de las que se solo se tenían vagas nociones.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Según informaron, este nuevo fósil hallado data de hace unos 240 millones de años y debido a su forma y anatomía -se trata de un reptil acuático de unos 5 metros de largo- y que ha sido apodado como "dragón", y ha sido ubicado en el período Triásico.

Se ha optado por este nombre debido a su larguísimo cuello, que según las estimaciones, mide más que el resto de su cuerpo y cola juntas. A esta bestia prehistórica, el Dr. Nick Fraser, de los Museos Nacionales de Escocia la definió como "un animal muy extraño" una vez que pudo ver la totalidad de su cuerpo.

"Tenía extremidades en forma de aletas y su cuello es más largo que el cuerpo y la cola combinados", aseguró. En este sentido, el investigador afirmó que su cuello era "largo y flexible", y que constaba de 32 vértebras separadas, que habrían podido ser determinantes para cazar y buscar comida.

En palabras de Fraser a BBC News, "este descubrimiento no hace más que aumentar la rareza del Triásico", y afirmó que "cada vez que miramos estos depósitos, encontramos algo nuevo". Toda la información del hallazgo ha sido compartida en la revista Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh.