La única zona de España con el huso horario correcto

Con el cambio de hora en el horizonte -tendrá lugar el próximo fin de semana-, es buen momento para recordar que, desde hace más de 80 años, nuestro país arrastra un 'error' que nos condiciona diariamente respecto a costumbres, hábitos e infinidad de aspectos del día a día.

Este error no es otro que el horario, y es que, España, a diferencia de lo que sería correcto, cuenta con un huso horario que no le corresponde por la zona geográfica que ocupa, ya que, para adecuarse con el horario del centro de Europa, nuestro país se rige por el mismo horario que ellos cuando no debería ser así.

Esta decisión condiciona todo cuánto hacemos, con especial importancia en el gasto energético debido a que, en determinadas épocas del año, el uso de luz artificial se dispara en ciertas horas debido a que no se le saca el mayor partido a la luz natural.

De hecho, en el año 2018, el Consejo de Ministros decidió crear una Comisión de expertos con el objetivo de realizar un estudio que vertiera luz sobre acerca de si era conveniente reformar o no nuestro huso horario o si modificar la fecha en la que se modifica la hora, que finalmente se quedó como estaba: en marzo y octubre hasta mínimo 2026.

De dónde procede este error

Para explicar lo ocurrido en España en las últimas ocho décadas, hay que remontarse precisamente al año 1940, durante la dictadura de Francisco Franco en nuestro país. Y es que en ese año, y para 'contentar' a la Alemania nazi, con Hitler a la cabeza, el máximo mandatario español decidió establecer en España el horario de Europa central, es decir, la hora de Berlín.

Esto supone un error, ya que la posición de España y en base al meridiano de Greenwich, debería corresponderse con el huso horario de Reino Unido, Portugal e Irlanda, algo que no se cumple en ningún punto del territorio nacional salvo en uno: las Islas Canarias, por lo que se podría asegurar que el motivo por el que nuestro país tenga un horario incorrecto es de origen político.

En el caso de otros países europeos que también decidieron cambiar su huso horario como fueron Reino Unido, Portugal, Francia o Italia, una vez que concluyó la Segunda Guerra Mundial, regresaron al huso horario que les correspondía, a diferencia de España y Francia, que fueron las únicas excepciones.

Aunque no hay documentos oficiales que acrediten esta información, muchos historiadores han llegado a la conclusión de que fue Franco quien realizó este cambio para mejorar su relación con el dictador alemán.