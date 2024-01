Ábalos logra un éxito inusitado al responder así de tajante a las comentadas palabras de Page 

El exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y diputado del PSOE, José Luis Ábalos, ha logrado un éxito inusitado al responder de forma tajante a las palabras críticas del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El dirigente autonómico habló del pacto con Junts para aprobar el decreto anticrisis y se mostró "muy preocupado" por la cesión de competencias de inmigración a Cataluña.

"Si las pidiera Vox, todo el mundo se rasgaría las vestiduras, pero las pide Puigdemont para lo mismo y eso no tiene nada de progresista", ha recriminado el líder regional.

Un comentario al que Ábalos ha contestado desde su perfil en X de una forma muy contundente: "Vox no pediría tal cosa porque son contrarios a que las comunidades autónomas gestionen cualquier competencia, incluidas las que ejerce Castilla La Mancha".

"Está bien ser crítico y tener ideas propias, pero conviene evitar los marcos que impone la derecha, de lo contrario se acaba preso de sus ideas", ha expuesto.

Ábalos ha cuestionado a Page si "no hubiera sido mejor pedirle a Nuñez Feijóo que apoyara las medidas sociales de los decretos que rechazó". "Si el PP apoyara lo que es de justicia, igual no habría que hablar de nuevas demandas de Junts", ha sentenciado en un tuit que suma más de 1.000 me gusta en un día.