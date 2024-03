"Adiós, preciosa": salen a la luz las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a Esther Palomera

Eldiario.es ha publicado la conversación íntegra en la que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, amenazó a la periodista Esther Palomera. Ocurrió hace casi una semana, en concreto el pasado martes 12 de marzo.

La periodista recibió entonces a las 22:52 horas en su WhatsApp un mensaje del jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Después de que el propio Miguel Ángel Rodríguez haya filtrado parte de la información a otros medios, el mencionado medio ha publicado la conversación íntegra.

El jefe de gabinete de Ayuso, denominado MAR por las siglas de su nombre entre buena parte del periodismo, enviaba un mensaje a Palomera señalando que la empresa por la que Alberto González Amador cobró dos millones euros en comisiones por vender mascarillas había sido contratada por "el Gobierno de Sánchez" y en concreto, Salvador Illa. Fue entonces cuando MAR desveló que fue el PP de Madrid el que denunció a la empresa ante la Fiscalía Anticorrupción.

"Se te ha disparado el dedo", contestaba ella mientras el jefe de gabinete de Ayuso señalaba que "el culpable es Sánchez".

"Sí, de forrarse y luego defraudar con facturas falsas y empresas fantasmas/ qué desfachatez PS (Pedro Sánchez) obligar al pobre hombre. Además que esa empresa facturó a Sánchez se dice en la información", indicaba Palomera.

"Falso. No hay facturas falsas. Sánchez le pagó", insistía MAR, posteriormente respondido por la periodista señalando que eso no se dice ni en la denuncia ni en el informe de la Agencia Tributaria. Tras los mensajes, Esther Palomera señalaba que tenía "7 preguntas por responder" de sus compañeros de eldiario.es que han ido siguiendo el caso.

"No me digas... ¿Alguna por parte de la Comunidad de Madrid?", indicaba añadiendo el ya conocido "Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar". Posteriormente, mandó dos mensajes más: "Que os den. Idiotas".

En ese momento, Palomera señaló que si era una amenaza y él respondió que era "un anuncio".

La conversación sigue:

MAR: Y yo te salvé muchas veces. Ya no puedo

Esther Palomera: Perdona? De qué me has salvado tú a mí?

MAR: Tres veces de que te despidieran de La Razón. Sí.

Esther Palomera: Venga ya, Miguel Ángel

MAR: Lo que fue. Si ahora estás en la cáscara amarga, son tus problemas.

Esther Palomera: Que me pusieran en la calle porque lo pidió tu partido. Concretamente una vicepresidenta (Soraya Sáenz de Santamaría".

MAR: Mejor, nos dejamos de escribir ¿vale? Ya no eres periodista: eres activista a sueldo

Esther Palomera: No me insultes

MAR: Adiós, preciosa

Esther Palomera: Yo me gano la vida con mi trabajo. No te lo voy a permitir

Desmiente que fueran amigos como afirma MAR y Ayuso

"No entraré en el significado de la palabra amistad, que cada persona entiende de modo distinto. La mía desde luego no concibe que entre dos amigos pasen meses sin verse, llamarse o interesarse por sus respectivas vidas. Mi relación con MAR ha sido estrictamente profesional, ocasional y la habitual entre político y periodista. Pese a que él ha hecho alusiones a mi vida familiar y personal en un mensaje que ha difundido a varios medios, jamás he coincidido con él en espacios que no fueran estrictamente profesionales, salvo las dos ocasiones antes mencionadas", ha indicado la periodista en un artículo de opinión señalando todos sus contactos así como otros incidentes.

"Ni hay “una amistad de 20 años”, como ha pretendido justificar Rodríguez, ni tampoco una “relación de confianza de 30 años”, como ha declarado Isabel Díaz Ayuso. Y, aunque la hubiera habido, nada justifica una amenaza", concluye.