Almeida recibe un regalo de boda de lo más inesperado: tiene cuatro metros de largo

Activistas de Greenpeace y No a la Tala, frente al Ayuntamiento de Madrid.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recibido esta mañana un regalo de boda de lo más inesperado. No lo ha recogido, aunque quizás una persona sola no podría, pero sí habrá podido verlo. Se trata de un ramo de cuatro metros de largo elaborado con ramas y troncos de árboles talados recientemente por el Ayuntamiento. ¿El remitente? Greenpeace y el colectivo vecinal No a la Tala.

Una decena de activistas de la ONG y el organismo vecinal se han desplazado esta mañana a las puertas del Consistorio para depositar este regalo, que busca "simbolizar su compromiso [el de Almeida] con la desaparición de los árboles de la ciudad".

🔴ACCIÓN🔴

Le regalamos a Almeida un ramo de boda de 4 metros confeccionado con ÁRBOLES TALADOS en Madrid.

No nos llaman abrazaárboles por casualidad.

Los árboles nos protegen.

Hasta que la tala nos separe.

💚MOVIMIENTO VECINAL

NO A LA TALA🌳

ℹ️👉https://t.co/qbx04FBtLw pic.twitter.com/aJ1kS0qU3M — Greenpeace España (@greenpeace_esp) April 5, 2024

La acción se enmarca en una campaña para denunciar la tala de árboles en el Ayuntamiento. Según Greenpeace, "ya son más de 55.000 los árboles adultos que se han perdido en Madrid entre 2019 y 2023". "Es como ir a la peluquería, que se empieza por las puntas y acabas con corte al cero", satirizan desde la organización.

Entre esos 55.000 árboles hay especies "centenarias y protegidas por la propia ley madrileña, como los cedros del Himalaya dentro del Paisaje de la Luz, reconocido como Patrimonio de la Humanidad".

Aunque este viernes la campaña se ha centrado en Madrid, según Greenpeace podría extenderse por todo el país: "Hoy estamos en Madrid, pero esto mismo podría aplicarse a muchos otros puntos de la geografía. Dice la leyenda que hubo un tiempo en que una ardilla podía ir desde los Pirineos hasta Algeciras saltando de árbol en árbol. Hoy claramente sería imposible, sobre todo al pasar por las ciudades. Se quemaría sus patitas al tener que pisar el hormigón ardiente de las plazas sin sombra".