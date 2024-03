Asens anuncia que el acuerdo entre PSOE y Junts por la amnistía es "inminente"

El exlíder de Unidas Podemos en el Congreso y negociador de Sumar en la última investidura, Jaume Asens, ha anunciado este sábado que el acuerdo entre el PSOE y JxCat por la ley de amnistía es "inminente": "El PSOE no votará contra las enmiendas de Junts y Junts no votará en contra de la ley".

"Todo el mundo ha flexibilizado las posiciones de partida y se ha encontrado un punto intermedio", ha dicho Asens en declaraciones a Catalunya Ràdio.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Aunque el acuerdo todavía no se ha cerrado -está "encarrilado", según Asens-, no habrá "una negociación en el último minuto" entre ambas formaciones. a diferencia de lo que ocurrió en la última votación de la amnistía en el Congreso que desembocó en el 'no' de JxCat.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al que el Tribunal Supremo quiere investigar por terrorismo a raíz del caso Tsunami, quedaría "blindado" en el nuevo documento que ultiman PSOE y JxCat, ha explicado Asens.