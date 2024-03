Sentencia pionera por una de las disputas más comunes entre comunidades de vecinos y locales comerciales

Carlos Lujan/Europa Press via Getty Images

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que pone fin a una de las disputas más comunes entre comunidades de vecinos y locales comerciales en muchas ciudades de España.

La Sala de lo Social ha amparado a una comunidad de vecinos de Bilbao tras denegar a dos comuneros que hicieran obras en un local cercano para unirlo con dos puertas en el interior del edificio.

La Justicia afirma que el acuerdo denegatorio de la solicitud de la obras no es abusivo y justifican como "serio y legítimo" la intención de preservar el estado del lugar.

Antes de convertirlos en pisos, fueron locales. Los propietarios querían tener dos puertas de acceso en el interior, pero no hubo suerte y los vecinos impidieron que se iniciaran dichas obras.

El Supremo señala que no se avisó a la comunidad de que pretendían cometer dicha obra, sabiendo que eso afectaría al rellano de la escalera comunitaria y modificaría estas zonas.

"En el presente caso, el acuerdo adoptado por la comunidad no puede considerarse abusivo, ya que el interés de la comunidad en preservar un elemento común no puede considerarse, incluso asumiendo que no le ocasione un daño efectivo y actual, un interés excesivo o anormal, sino un interés serio y legítimo", justifican en la sentencia a la que ha tenido acceso Economist Jurist.