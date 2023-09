Asens (Sumar): "La amnistía es la condición de Puigdemont para la investidura, no una condición previa"

Pese a que el expresidente catalán Carles Puigdemont habló de la ley de amnistía como condición previa para empezar a negociar una eventual investidura de Pedro Sánchez, el negociador de Sumar, Jaume Asens, cree que en realidad es la condición para la investidura, "el pago" por los diputados de Junts.

"Eso nos lo explicó, no son las condiciones previas, son las condiciones para la investidura", ha dicho en declaraciones a Onda Cero Asens, quien estuvo presente en la reunión que horas antes mantuvo la líder de Sumar, Yolanda Díaz, con Puigdemont en el Parlamento Europeo. "En terminología de Puigdemont, es el pago para dar sus votos, sus diputados".

"Se reduce a la amnistía", ha resumido Asens en referencia a las exigencias de Puigdemont. "Lo he hablado en varias ocasiones con él, el centro del acuerdo pasa por la ley de amnistía. La investidura depende de la amnistía, efectivamente", ha aclarado.

"Después lo ornamentó de reflexiones", ha puntualizado Asens sobre por qué Puigdemont dijo que se trataban de condiciones previas. "Tenemos que partir de una premisa: cualquier negociación parte de posición de máximos y luego va acercando posiciones, va matizando sus posiciones".

Cree Asens que por parte de Puigdemont "hay voluntad para acercar posiciones". "Porque el marco de la negociación es un marco que nos permite avanzar, es el de la Constitución. Hay que destacar eso. Nada se salía de ahí, en nuestra opinión. Si el mínimo estuviera por encima del máximo que la otra parte puede aceptar, no habría negociación posible", ha agregado.

De hecho, Asens considera que Puigdemont no se cierra a otras opciones que no sean propiamente una le y de amnistía. "No descartó otras vías que puedan lograr el mismo efecto, el mismo resultado, y que tengan otro nombre. No nos tenemos que quedar atrapados en el nombre, hay diferentes opciones de las que no estoy autorizado para hablar. Opciones para pasar página de los hechos ocurridos en 2017 e ir al terreno político", ha dicho.

Asens también ha explicado que las condiciones que puso sobre la mesa Puigdemont este martes ya las conocía el PSOE desde hace semanas pero que todavía no han contestado y que la única negociación formal se está produciendo con Sumar.

El negociador de Sumar ha explicado que hay exigencias de Puigdemont que le parecen asumibles, como la amnistía, y otras que le parecen modificables, como la figura del relator internacional, que Asens circunscribe a conflictos armados o entre gobiernos. "Al final esto es una negociación entre partidos", ha dicho. Cree el representante del partido de Díaz que lo ideal en este sentido sería la figura de "un facilitador para coordinar los trabajos".

También ha puesto en valor que Puigdemont no haya hablado de referéndum. "Si hubiera empezado referéndum o referéndum, una de las cosas que se decían en el 2017, no habría negociación posible".

Considera Asens que "hay un cierto pragmatismo o voluntad para llegar a acuerdos" en Puigdemont. "Podía haber dicho referéndum o referéndum y no habría acuerdo posible", ha insistido.