Así se gestó la réplica de Óscar Puente en la investidura fallida de Núñez Feijóo

El diputado socialista y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha revelado algunos detalles que explican cómo se gestó su sorprendente intervención en la fallida sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, en lugar del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, algo que ha provocado un visible enfado en las filas del Partido Popular.

"Esto fue una cosa que surgió entre él y yo. A partir de ahí pensamos que era una buena idea, le dimos vueltas y luego se fue comunicando", ha explicado el exalcalde de Valladolid en una entrevista concedida a El Objetivo de La Sexta, en la que por otro lado ha confirmado que lo "previsto" es que vuelva a intervenir el viernes, antes de la segunda votación en la investidura del líder del PP.

Ya antes, justo al acabar la sesión de este martes, el diputado del PSOE ya había avanzado algunos detalles sobre la historia que lo han llevado a protagonizar lo que desde Ferraz han considerado un ejercicio para "poner frente al espejo todas las contradicciones" del líder del PP. De hecho, Óscar Puente ha apuntado que Pedro Sánchez estaba buscando desde hace semanas a una persona del partido para hablar. Alguien que estuviera en una situación parecida a la de Feijóo: que hubiese ganado las elecciones pero no llegase a gobernar por falta de apoyos. "Creo que era la persona más autorizada para hacerlo, puesto que la razón fundamental que él esgrime para ser presidente del Gobierno es que ha ganado las elecciones". Él mismo ganó las municipales de mayo en Valladolid, pero un pacto entre PP y VOX lo apartaban de la alcaldía vallisoletana. "Eso es lo que explica el que haya salido hoy, no hay otra razón", ha incidido.

Sólo lo sabían él y Sánchez

Hasta que la Presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, pronunció su nombre en la sesión de este martes, pocos sabían que el ex alcalde de Valladolid iba a sustituir a Pedro Sánchez en la réplica a Núñez Feijóo. Según el propio Puente, ""hasta hace tres o cuatro días" únicamente lo sabían él y el presidente del Gobierno en funciones.

Puente también ha confirmado que él escribió un discurso "bastante eficaz porque ha conseguido el objetivo que se proponía" y no ha dudado en responder a las críticas del PP hacia el tono de su intervención y a la reacción de Núñez Feijóo a darse cuenta de que Pedro Sánchez no le daría la réplica: "¿Ahora nos vamos a preocupar del tono en el que está la política española? Cuando el 'que te vote Txapote" que estamos escuchando constantemente al PSOE no había tanta preocupación", ha indicado el exregidor, al tiempo que ha aclarado que en su discurso "se ha hecho un repaso" a la realidad de la historia del Partido Popular.

"Recordarle al señor Feijóo que cultivó su amistad con un narcotraficante 28 años y que cuando esto se conoció pretendió hacernos creer que él desconocía la condición de ese señor, no es más que decirle la verdad", ha justificado.