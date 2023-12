Los audios de Cospedal ante el juez: "Ahora mismo no lo recuerdo, se lo digo honradamente"

El pasado martes, la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal compareció como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, quien investiga las supuestas presiones a Luis Bárcenas -extesorero del PP- y a su abogado, Javier Gómez de Liaño para, presuntamente, evitar que saliesen a luz informaciones comprometedoras sobre la trama de corrupción Gürtel.

Una comparecencia en la que la también exministra de Defensa de Mariano Rajoy se desmarcó de esas supuestas presiones, al tiempo que aseguró que no recordaba haber tratado con el excomisario José Manuel Villarejo de estas cuestiones en las seis reuniones que mantuvo en la sede nacional del PP, Génova 13. Unos días más tarde, la Cadena SER ha tenido acceso a los audios de los 20 minutos que abarcaron sus declaraciones en el alto tribunal.

En tan solo un extracto de 40 segundos, queda patente cómo sus constantes "no lo recuerdo" llegan a sacar de sus casillas a las partes. Tanto que sostuvo que no se acordaba de quién pagaba la defensa legal de Bárcenas, a pesar de que lo hizo el partido cuando ella era secretaria general. Y a pesar de que ella misma lo confirmó en 2010 en una rueda de prensa, indicando que el PP asumía el "gasto procesal" porque Bárcenas ostentaba tres décadas en puestos de gerencia y tesorería.

"No hay otra justificación" dijo en aquel momento. Preguntada como testigo sobre quién pagaba entonces la defensa "del señor Bárcenas", el martes respondió lo siguiente. "Pues yo imagino..." -para ser interrumpida por una de las partes escuchándose "no, no imagina nada"-, "es que... pues no, no puedo decir ahora mismo, no lo recuerdo".

Del "todo no lo podía conocer" de Cospedal a Villarejo hablando de estar en Génova "14 o 15 veces" y la visita de Rajoy

"Imagino que en aquel momento, estaría al tanto del cambio de defensa del señor Bárcenas y de las cosas que ocurrían, pero si me lo pregunta en este momento, como no es una cosa que a mí me afectara en lo personal ni en lo particular ni en mi condición de secretaria general [del PP], pues no... es que ahora mismo no lo recuerdo, letrada, se lo digo honradamente", se escucha decir a Cospedal en el audio sacado a la luz por la SER. "No recuerda... no hay más preguntas, como no hay memoria", se escucha lamentar a una de las parte.

Frente a esa falta de memoria contrastan las declaraciones del propio comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien también fue llamado a testificar después de que la propia Audiencia Nacional enmendase la primera decisión del magistrado de no citarles -García Castellón no formuló ninguna pregunta a Cospedal en el interrogatorio-, puesto que había alegado que les consideraba tan solo como "testigos de referencia" y no veía "necesidad y utilidad" en la petición para su interrogatorio.

En su declaración, Villarejo no habló de seis encuentros en Génova 13, sino de haber visitado la sede nacional del Partido Popular "bastantes veces, 14 o 15". El excomisario señaló que en esos encuentros se veía "fundamentalmente" con Cospedal, pero que "en una ocasión, Mariano Rajoy [por aquel entonces presidente del Gobierno] bajó a saludar. Decía 'trabajar' y cosas de esas...". También relató Villarejo que Cospedal sí sabía de la contabilidad B del partido porque se habría quejado de que Bárcenas había sustraído dinero de esa 'caja B'.