Ayuso convierte su rueda de prensa institucional en un mitin contra Sánchez: "Es un comunista"

Con la misma chaqueta con la que salió 22 meses antes a la misma sala de prensa de la Puerta del Sol para declarar la guerra al, entonces, presidente del PP, Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado su balance del año y ha transformado una buena parte de su intervención institucional en un mitin contra Pedro Sánchez.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha arrancado su rueda de prensa tras la última reunión del Consejo de Gobierno madrileño del año cargando sin piedad contra el presidente del Ejecutivo central.

Pese a empezar recordando el "gran respaldo de los ciudadanos" en las pasadas elecciones autonómicas, ha señalado que "este gran respaldo es fruto del trabajo bien hecho". "Esta fortaleza es imprescindible para hacer frente al proyecto comunista del Gobierno central", ha acusado.

"Pedro Sánchez es un comunista apoyado por los independentistas catalanes y vascos que llevan a sus espaldas los más graves delitos contra la vida, la libertad y la unidad de España", ha defendido la dirigente madrileña.

"No defiende la Constitución"

Sin necesidad de preguntas, Ayuso, desde su puesto institucional, ha criticado que Sánchez ha mostrado su "perfecta comunión con una amalgama con miembros de ultraizquierda" que "no han dudado estas navidades en criticar la defensa que el jefe del Estado, Felipe VI, hizo de la Constitución Española".

"Si la ultraizquierda que nos Gobierno no defiende la Constitución, significa que Pedro Sánchez rechaza esta afirmación que hizo el Rey: 'Fuera del respeto a la Constitución y a las instituciones no hay ley sino arbitrariedad'", ha expuesto.

Ayuso no ha cesado en sus ataques y ha asegurado, como "balance político del año 2023" de la Comunidad de Madrid, que "se resume en que un Gobierno de ultraizquierda ha tomado el poder para liquidar la Constitución" y "la unidad de España".

Unas elecciones "anómalas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid cree que Sánchez ha decidido transformar "a su pequeña medida" la España de todos. "Frente a ese ataque, estará la Comunidad de Madrid. Aquí entre comunismo o libertad, se eligió libertad y por mayoría absoluta", ha añadido.

Ayuso ha proseguido, justificando que "no voy a ser una presidenta a la que le felicite el grupo terrorista Hamás por nada" o "los grupos terroristas de hutíes". "Si me felicitaran cualquiera de estos grupos, dimitiría. No hay mayor indignidad ni ataque a nuestro Estado de Derecho", ha razonado.

La dirigente madrileña cree que las elecciones generales fueron "anómalas" porque se celebraron "en medio del verano", con "millones de españoles de vacaciones" y "numerosos problemas en el voto por correo".