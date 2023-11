Ayuso: "Es mucho peor de lo que esperábamos, es un cheque en blanco"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a adelantarse al líder de su formación, Alberto Núñez Feijóo, a la hora de valorar el acuerdo que PSOE y Junts han firmado esta mañana para garantizar la investidura y la legislatura del socialista Pedro Sánchez. En una comparecencia en la sede de su Gobierno, ha lanzado una andanada contra el documento, que afirma es "algo mucho peor de lo que pudiéramos imaginar" y que, de hecho, no es un acuerdo, "sino un cheque en blanco" para los independentistas y "golpistas" catalanes, a su juicio.

Horas antes de conocerse el contenido del pacto, a presidenta había señalado: "Nos han colado una dictadura por la puerta de atrás y estamos al comienzo de ella". También avisó que los socialistas están "tangando a Bruselas". Ahora ha ido a más y ha exigido al PSOE "reaccionar antes de que no haya vuelta atrás", ante un paso que entiende peligroso para España.

"Nos temíamos el anuncio de una ley de amnistía y nos hemos encontrado con algo mucho peor que cualquier cosa, no es una acuerdo es un cheque en blanco, el PSOE ha acabado firmando lo que le pusieran por delante sin defender su programa", ha censurado la presidenta madrileña.

En una declaración institucional en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, Ayuso ha hecho un llamamiento para al PSOE: "Esto lo debemos resolver entre todos, empezando por el propio PSOE, al que miramos desconcertados todos los españoles hoy. El PSOE tiene que reaccionar antes de que no haya vuelta atrás".

Para Ayuso, "no hay una sola coma del credo independentista que no se asuma y se dé por buena, y ni una sola reivindicación que el PSOE no haga suya".

"Todos los párrafos del acuerdo son tan graves como la amnistía misma", ha sentenciado Ayuso sobre este texto que se resume "en dos renglones finales": "La investidura de Pedro Sánchez y su estabilidad en la poltrona".

"Para eso vende una nación con siglos de historia", ha enfatizado la líder del PP de Madrid, sobre este pacto "entre un político fuera de control y minorías rabiosas y corruptas".