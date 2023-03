Belarra denuncia que Tezanos manipuló el CIS de marzo para perjudicar a Unidas Podemos

Podemos ha denunciado una presunta manipulación de los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del último barómetro, publicado el 17 de marzo en plena polémica por la ley del solo sí es sí, "con la finalidad de modificar a la baja la estimación de voto de Unidas Podemos" y han exigido explicaciones "inmediatas" a su presidente, José Luis Tezanos.

Según fuentes del partido morado, estos hechos sitúan a este organismo "en una situación “gravísima” y que “no tiene precedentes”, lo que además deja "en entredicho una institución pública clave”.

El barómetro de marzo castigó duramente a Unidas Podemos, que volvía a ponerse por detrás de Vox al caer 2,7 puntos y situarse en el 10 por ciento en estimación de voto. La encuesta se elaboró entre el 1 y el 11 de marzo, en plena crisis en el Gobierno de coalición por la reforma de la ley del solo sí es sí.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también ha dicho a través de las redes sociales que de ser cierto que el CIS "manipuló" las cifras para vincular la "bajada" del partido con la ley del solo sí es sí sería algo gravísimo, insistiendo también en que Tezanos tiene que aclararlo.

La formación morada hace esta acusación en base al análisis de los datos del CIS por parte del profesor universitario Carlos Fernández Barbudo. Según su estudio, Tezanos dejó de contar para Unidas Podemos las respuestas de los encuestados que aseguraban que votarían en unas hipotéticas elecciones a Sumar.

"Al dejar a Sumar fuera de la contabilidad de UP, el CIS redujo artificialmente los datos de intención de voto a la coalición. Esto se hizo con alevosía ya que en ningún momento se explicó el cambio ni se recogieron públicamente los datos de Sumar. De no haber escondido las respuestas 'Sumar' bajo la categoría 'otro partido' cualquiera podría haber constatado fácilmente que la bajada de UP se debía a este cambio", asegura Fernández Barbudo.