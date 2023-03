El Gobierno logra sacar adelante la reforma de las pensiones y se tramitará como proyecto de ley

Luz verde a una importante medida del Gobierno en el Hemiciclo, de nuevo con el férreo rechazo de Partido Popular y Ciudadanos. El decreto ley que reforma el sistema publico de pensiones y que es una condición expresa comunitaria para continuar recibiendo los fondos europeos ha sido aprobado en el Pleno del Congreso.

El Gobierno de coalición traía los deberes hechos y ya contaba esta mañana con los apoyos suficientes para su convalidación, por lo que no importaba lo que al final acabasen votando formaciones como el PP, Cs o Vox. Con todo, la ultraderecha de Santiago Abascal ha decidido abstenerse.

Concretamente, han votado 'sí': PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC), PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, Compromís, PRC, Teruel Existe y Más País. Han optado por la abstención: Vox, Junts y EH Bildu. En el grupo del 'no' han estado el PP, Ciudadanos, Foro Asturias, la CUP y el Bloque Nacionalista Galego (BNG).

Tramitación como proyecto de ley

Por otra parte, y como se venía anticipando, una vez convalidado el decreto, también se ha aprobado tramitar la reforma como un proyecto de ley, lo que abre la puerta a permitir a los grupos parlamentarios que negocien nuevas modificaciones al texto. Un gesto que contenta a los habituales socios parlamentarios del Gobierno y que presumiblemente será escenario de algunos cambios que vienen reclamando desde el anuncio del acuerdo con los sindicatos.

Escrivá: "No introduce recortes de gasto"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social, Migraciones, José Luis Escrivá, ha vuelto a explicar y defender la reforma de las pensiones que ha recibido el visto bueno de Bruselas y de los sindicatos mayoritarios. Ha recordado que se trata de una transformación que no solo supone un cambio a nivel doméstico, también lo es a escala europea.

"Esta reforma es un cambio absoluto de paradigma, no solo en España, sino también en Europa. No introduce recortes de gasto, sino un incremento de ingresos", ha defendido Escrivá desde la tribuna, para señalar que con este "quinto y último cambio normativo" nuestro país no está cumpliendo solo con los comprometido con la Comisión como requisito para acceder al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. También lo hace con lo acordado en el Pacto de Toledo, en referencia a las 22 recomendaciones.

El titular de Seguridad Social también ha esgrimido que la reforma está ideada para la gran "mayoría social" y que es "muy novedosa y constituye una referencia, ya lo verán, para otros países europeos por su enfoque equilibrado". De nuevo, Escrivá ha aludido a las tres patas de la mesa de esta reforma, sintetizadas en los objetivos de garantizar la viabilidad de las futuras pensiones, reforzar la equidad y la solidaridad de estas, así como fortalecer su solidaridad.

"Sobre estos tres pilares hemos abordado la modernización de nuestro sistema", ha subrayado el ministro, quien también ha tenido palabras para abordar el despliegue del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) -las aportaciones que deberán hacer empresa, Gobierno y trabajador siendo los dos primeros los que asumen mayor carga- que actualmente se sitúa en un 0,6%, pero aumentará progresivamente hasta el 1,2% en 2029.

Escrivá ha puesto sobre la mesa una comparación de este mecanismo con el que su día impuso el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. "Sustituye al factor de sostenibilidad, aprobado sin consenso en 2013, nunca aplicado y derogado en 2021", ha dejado caer, en una clara alusión al amplio rechazo -de la oposición y en la calle- que tuvo la reforma de los populares.